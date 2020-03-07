Этот марш будет мирным. Это наше гражданское право. Мы таким образом выражаем свою гражданскую позицию — против насилия в отношении женщин и проявляем солидарность со всеми женщинами мира. Мы должны сохранить наше право на марш, право на общественное пространство.

Улицы, город, общественные места принадлежат всем нам, и мы имеем право там быть. Именно поэтому, мы так настаиваем на том, что маршу быть. Если домашнее насилие прятать за трехметровыми заборами, то эта проблема не решится. Об этом надо говорить, надо кричать, все должны знать что это преступление. Женщины должны почувствовать поддержку, а мужчины должны узнать что это не сойдёт им с рук.

После смерти Бурулай в Кыргызстане с правами женщин ничего не изменилось, от домашнего насилия продолжают умирать женщины. То, что городские власти запрещают марш, потом отзывают запрет, это какой-то «День сурка». В прошлом году все было также. Это непонятные нам манипуляции, и мы не можем понять, зачем они это делают.