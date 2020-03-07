Житель Пятого микрорайона Бишкека напал с ножем на супругу, а убив ее, нанес пять ранений ребенку. УВД Октябрьского района подтвердило смерть женщины и то, что ребенку нанесли ранения. Тело мужчины нашли в ванной комнате — предположительно, он повесился.

Ребенок выжил и дошел до соседей, которые вызвали медиков и милицию. Девятилетнего мальчика положили в реанимацию, подключили к искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии. По информации Минздрава, ребенок уже открывает глаза и может говорить.

«Акипресс», ссылаясь на свои источники, сообщает, что мужчина пил продолжительное время и находился в день убийства в алкогольном опьянении. По информации 24.kg, раньше мужчина работал судьей Октябрьского райсуда Бишкека.

С начала 2020 года милиция регулярно сообщает об убийствах женщин их супругами или попытках убийства. Только за первые два месяца женщин в Кыргызстане избивали до смерти, обливали бензином и поджигали, наносили им ножевые ранения. Сообщений о насилии в отношении детей тоже не мало.

В Кыргызстане растет количество зарегистрированных фактов семейного насилия, но есть огромное количество случаев, которые не учитываются, потому что не все пострадавшие готовы обратиться в милицию.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал семейное насилие «трагедией для общества» и пообещал усилить работу по защите прав и интересов женщин и детей.

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