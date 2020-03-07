К ежегодному маршу за права женщин мы обратились в Госархив и получили там фото пишпекских активисток.

На фото демонстрация женщин-делегаток в Пишпеке. Фотография снята в 1926 году — именно в этом году город переименуют во Фрунзе.

В Истории борьбы за социальное и духовное раскрепощение женщин Средней Азии этнографини Людмилы Тульцевой упоминается, что лозунгом собраний к 8 марту 19226 года было: «Через кооперацию к экономическому раскрепощению!»

«8 Марта 1926 г. состоялась демонстрация в Пишпеке (Фрунзе). Все участницы демонстрации были в красных косынках», — пишет Тульцева.

Там же поднимались другие проблемы.

«Тогда же появились призывы: «Долой неграмотность, темноту и невежество!», «Земельно-водная реформа — путь к освобождению женщин!», «Партпросвещение и ленинская учеба — боевое оружие в борьбе за социализм— коммунизм!», «Улучшение быта работниц — очередная задача профессиональных организаций и хозяйственников!»» — пишет Тульцева.

Годом ранее в Пишпеке прошел Первый областной съезд батрачек и крестьянок. Тогда же были открыты четыре женские школы для ликвидации неграмотности и женский клуб.

«Десятки женщин в Ошском и Джалал-Абадском округах сбросили паранджу. Лучшим производственницам-активисткам в День 8 Марта дарили в качестве награды платья, платки, обувь, красные косынки. Организовывались и женские демонстрации», — пишет Тульцева.