Контекст: 2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку осужденного на 10 лет оппозиционера Садыра Жапарова. Участники митинга требовали, чтобы к ним вышел президент, но этого не произошло. Недовольные этим, митингующие двинулись к Белому дому, среди них была и группа женщин, которая толкала и даже несколько раз пнула выходящих из здания парламента сотрудников. После митингующих разогнали, а одну из нападавших на сотрудников парламента женщин задержали.

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев дал интервью газете «Азия Ньюс» о митинге в поддержку Садыра Жапарова. В материале было написано, что Токтошев, якобы сказал, что «если бы на их месте был бы я, то наказал бы их, тоже пинался бы» — это о сотрудниках паламента и участницах митинга, которые материли и толкали их.

«Эти женщины очень неправильно поступили. Это же позорное явление. Пришли пьяные женщины и дергают и бъют простых сотрудников, выходящих из здания ЖК [Жогорку Кенеш — парламент]. Вот тогда если бы я был, то наказал бы, тоже пинался бы. Чтобы такое больше не повторялось, их нужно боязательно найти и наказать», — сказано в интервью Токтошева газете.

Токтошев подтвердил «Клоопу», что дал интервью этому изданию, но заявил, что не говорил про «наказал бы и тоже пинался бы». Он считает, что его очерняют.

«Давал интервью, сказал что действия женщин неправильные, но не говорил, что тоже пинался бы. Сами подумайте, разве я мог такое сказать?» — сказал депутат.

Главный редактор газеты Асланбек Сартбаев рассказал «Клоопу», что депутат именно так и ответил. Но на момент публикации материала Сартбаев не смог отправить аудиозапись разговора.

«Нужно посмотреть сохраненное интервью, еще нужно же поговорить с журналистом, который брал интервью. Но если бы он такое не говорил, то откуда мы могли взять такие слова?» — сообщил Сартбаев.

На момент публикации материала журналистка Динара Турдугулова заявила, что именно она брала интервью у депутата. Она на своей фейсбук странице опубликовала пост о том, что Токтошев не говорил, что пинал бы женщин в ответ.

Журналистка утверждает, что слова депутата были искажены со стороны редактора — она написала, что депутат вправе обратиться в суд.

«Автор я, но мои авторские права были нарушены, редактор Аслан Сартбаев опубликовал материал, указав другого автора, точнее псевдоним. Эмил не говорил слова: “Я бы отпинал пьяных женщин, которые пришли к Белому дому”. Мой вариант сохранен у меня. Слова депутата искажены», — написала она.

Между тем, женщина, которая агрессивно вела себя по отношению к сотрудникам парламента, была задержана 4 марта. В отношении нее было начато досудебное производство — потому что сотрудники парламента подали заявление в правоохранительные органы.

Милиция также устанавливает личности других людей, которые применили насилие к работникам парламента.