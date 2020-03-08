В Бишкеке сегодня произошёл срыв ежегодного марша за права женщин. Сначала неизвестные мужчины атаковали участниц и участников, разбили все транспаранты и плакаты. Затем милиция задержала участниц, а не тех, кто нападал.

Самое важное на этот час:

Неизвестные напали на марш за права женщин, который должен был пройти сегодня в Бишкеке. Около 30-40 мужчин напали на участниц и участников марша до того, как те начали шествие. Они напали на людей, забросали их яйцами и сломали транспаранты и плакаты.

Сразу после этого милиционеры Свердловского РОВД задержали жертв нападения. Всего было задержано около 70 человек. Хотя милиция утверждает, что она доставила в Свердловское РОВД обе стороны противостояния, нет никаких подтверждений, что был задержан кто-либо из нападавших.

После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть жертв нападения выпустили без предъявления обвинений.

Организаторки марша — где-то 6-7 человек — провели в РОВД больше времени. С ними отдельно проводили беседу и хотели предъявить им обвинения в неповиновении действиям сотрудников милиции.

Текстовая трансляция: