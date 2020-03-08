«Марш за женскую солидарность 2020» в Оше отменили из-за препонов со стороны УВД и мэрии.

«Было издано распоряжение о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в целях предотвращения распространения коронавируса. В связи с этим марш проведен не будет, но при этом мы решили провести дискуссионное мероприятие на тему марша в честь 8 марта в офисе нашей организации», — сказала представительница общественного объединения «Новый ритм» Мадина Салайдинова.

Но активистки не отказываются от мирного собрания — в офисе «Нового ритма» будет проведен тематический флэшмоб на тему домашнего насилия, а также будут даны юридические и психологические консультации

Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров подтвердил, что уведомление «Новому ритму» было вручено 5 марта.

«“Новый ритм” уведомил нас о проведении марша неделю назад. Однако вчера было издано распоряжение в связи с коронавирусом, на основании этого мы им и сказали отменить марш», — объяснил Абсаттаров.

В связи с рекомендацией Республиканского штаба также не были проведены мероприятия в честь праздника Ак калпак 5 марта. Днем ранее, согласно рекомендации Министерства здравоохранения, в республике были отменены мероприятия с участием большего количества людей, которые были запланированы на ближайшее время.

При этом в случае с праздником калпака в мэрии Оша нам сказали, что отменили мероприятие (которое все-таки прошло, но с участием только чиновников) из-за приказа премьер-министра. Но в правительстве отрицают, что Мухаммедкалый Абылгазиев выпускал подобное распоряжение, и посчитали, что за указ в мэрии приняли рекомендацию штаба.

И штаб, и Минздрав рекомендовали отменить мероприятия, но это не указ, и препоны со стороны мэрии Оша и УВД в проведении мирного марша — это нарушение конституционных прав. Власти ссылаются на профилактику коронавируса — но сами же не признают, что в стране есть зараженные кыргызстанцы.

Общественное объединение «Новый ритм» продвигает права молодежи на юге Кыргызстана. Марш в защиту прав женщин в Оше проводится с 2017 года.