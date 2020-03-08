Общественное объединение «Новый ритм» отказалось от проведения марша за права женщин в Оше из-за угроз.

«В мэрии сказал, что [это] “неправильно, будьте благоразумны, вы будете опозорены, вам завернут руки и заберут”. После из милиции позвонил один человек и представился Мирланом Турдалиевым. Он запугивал: “если будет провокация, задержим организаторов, если произойдет скандал, не обижайтесь. Я вас не пугаю, я официально предупреждаю»», — сказала глава объединения Гулиза Абдыжапарова.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков рассказал «Азаттыку», что у него нет информации об угрозах. Он добавил, что происхождение вышеуказанных сотрудников милиции уточняется. Также он сказал, что милиция не может запрешать марш, а может только порекомендовать.

Пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров заявил, что от муниципалитета не было угроз по отношению к «Новый ритм».

После угроз члены объединения посоветовались с юристами и учитывая физическую безопасность приняли решение провести мероприятие в офисе, чтобы дальнейшая деятельность организации не пострадало.

Два дня назад мэрия Оша и ГУВД оша отправил уведомление «Новому ритму» о том, что не нужно выходить на марш. Местные власти обосновали это приказом “Республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса” об ограничении гражданам проведении массовых мероприятий. Хотя это не приказ, а рекомендация, а коронавируса официально в стране нет.