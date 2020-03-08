Женщины активистки Пишпекского округа, 1926 год

В 1926 году 8 марта в Пишпеке прошла демонстрация, участницы которой требовали ликвидации безграмотности и улучшения быта женщин. А годом ранее в Пишпеке прошел Первый областной съезд батрачек и крестьянок. Тогда же были открыты четыре женские школы для ликвидации неграмотности и женский клуб.

Почти сто лет (95) назад женщины участвовали в демонстрациях, требовали защиты прав, обеспечения образования и эмансипации.

«Специальным постановлением Киргизского облженотдела 8 Марта были открыты четыре женские школы для ликвидации неграмотности, женский клуб и красная юрта. Десятки женщин в Ошском и Джалал-Абадском округах сбросили паранджу», — пишет про 8 марта 1925 года этнографиня Людмила Тульцева.

Вот что рассказывает активистка тех лет Фаина Нюрина:

«Самое яркое представление о тех достижениях, которые наша работа среди женщин имеет в Средней Азии дала кампания 8-го Марта. Сотни и тысячи открытых и закрытых женщин приходили на митинги, уже этим одним фактом бросая неслыханно дерзкий вызов установившимся обычаям».