Первая активистская демонстрация в Пишпеке 1925 года — это 95 лет назад.

Женщин современного суверенного Кыргызстана 2020 года скрутили на площади Победы и увезли в автозаках, пытаясь обвинить их в неповиновении и потасовке — хотя участницы мирно пришли на акцию и на них напали провокаторы. Провокаторов не задерживали.

Почти сто лет назад в Кыргызстане — в тогда еще советском — прошла первая мирная демонстрация за права женщин и с тех пор проходила не раз. У Кыргызстана 95-летняя традиция маршей 8 марта. Наши прабабушки в те дни боролись с ликвидацией безграмотности, требовали рабочих мест и пытались быть эмансипированными. Посмотрите на этих сильных женщин — от 1925 года до 1981 года.

Одна из первых кыргызских летчиц Джумагуль Мусаева в 1958 году

Город Джалал-Абад, 1925 год

Активистки 1981 года

Активистки 1926 года.

Советские активистки. Год неизвестен.

Атабаева Ходжахон

Активистки в 1977 году.

Сожжение паранджи в 1930 году.

Пишпек, 8 марта, вероятнее всего 1925-26 год.