Женщин современного суверенного Кыргызстана 2020 года скрутили на площади Победы и увезли в автозаках, пытаясь обвинить их в неповиновении и потасовке — хотя участницы мирно пришли на акцию и на них напали провокаторы. Провокаторов не задерживали.
Почти сто лет назад в Кыргызстане — в тогда еще советском — прошла первая мирная демонстрация за права женщин и с тех пор проходила не раз. У Кыргызстана 95-летняя традиция маршей 8 марта. Наши прабабушки в те дни боролись с ликвидацией безграмотности, требовали рабочих мест и пытались быть эмансипированными. Посмотрите на этих сильных женщин — от 1925 года до 1981 года.