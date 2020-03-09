Бишкекский горсуд признал незаконным решение Первомайского райсуда о запрете митингов до июля.

С иском в райсуды в начале марта обращались местные администрации и мэрия, аргументируя свое требования профилактикой коронавируса, которого официально в стране нет.

Когда Первомайский райсуд удовлетворил требование властей и не внял аргументам организаторок ежегодного марша за права женщин, активистки обратились с апелляцией в Бишкекский горсуд. Хотя на заседании Бишкекского горсуда рассматривалась апелляция на решение Первомайского райсуда, на суде пристуствовали представители Свердловского акимиата и просили признать запрет на митинг законным.

Требования аккимиата не удовлетворили, прокуратура и активистки указали на неконституционность запроса администрации Свердловского района.

Именно в Свердловском районе 8 марта должен был пройти марш за права женщин, который сорвали провокаторы, после чего пострадавших задержали и привезли в местное РОВД. И именно Свердловский райсуд успел отозвать запрет на митинги 6 марта, после того как мэрия Бишкека решила отказаться от своих требований из-за критики в несоблюдении главного закона страны — Конституции.

После задержания активисток в РОВД и мэрии утверждали, что о марше заранее не уведомили — хотя по закону никто не обязан уведомлять о проведении мирного собрания. В результате активисткам — у нас есть протоколы по семи из них — предъявили обвинения в неподчинении сотрудникам милиции, хотя милиционеры незаконно задержали участниц мирного митинга.