Статья 34 Конституции Кыргызской Республики недвусмысленно гласит, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, а их запрет и ограничения – недопустимы.

Поэтому вчерашние действия по разгону Женского марша являются прямым нарушением конституционных прав граждан.

Даже если допустить, что акция «не согласована», а некие анонимные «жители Свердловского района» Бишкека при этом якобы выражали обеспокоенность, что на площади Победы проходит «незаконное собрание», — нет никакого оправдания насилию, которое учинили над участниками (в основном участницами) марша агрессивные молодчики в масках.

Можно по-разному относиться к целям сорванного Женского марша, к его организаторам или участникам, – слава Богу, у нас свободная страна и плюрализм мнений является одной из отличительных особенностей нашего общества в более широком региональном контексте.

Однако абсолютно недопустимо, чтобы право граждан на элементарную безопасность на своей родной земле нарушалось таким грубым образом: к сожалению, при явном попустительстве милиции бандитам в масках удалось заткнуть рты женщинам.

В то же время мне сложно представить, что чувствовали рядовые милиционеры, выполняя абсурдный приказ начальства по разгону митинга.

Вряд ли, придя вечером домой, сержант или старшина с гордостью рассказывал своей супруге и дочерям о том, как он тащил упирающуюся 18-летнюю девчонку к автобусу.

Мне грустно, что нашу милицию бросают на выполнение таких задач вместо борьбы с криминальными авторитетами и предупреждения преступности. Считаю, что самое лучшее, что может сделать министр внутренних дел после вчерашнего, – это подать в отставку. Порой мы забываем, что 8 марта – это не только день, когда мы дарим цветы своим мамам и угощаем тортиками сотрудниц на работе.

8 марта – это еще один повод напомнить, что борьба за равноправие – это не феминистские байки и не покушение на права мужчин, а реальная и актуальная проблема.

Равноправие всех – вне зависимости от пола, национальности, возраста или религиозных убеждений – это, конечно, сложная задача, но это цель, к которой мы все должны стремиться.

Когда на 8 марта кыргызским женщинам выкручивают руки и обстреливают яйцами, это стыдно. Стыдно даже не перед всем миром, потому что о вчерашнем написали крупнейшие мировые издания (британская The Guardian и немецкая Deutche Welle, американские New York Times и ABC, катарская Al Jazeera и даже филиппинский Manila Bulletin), – стыдно в первую очередь перед самими собой. Стыдно, что, пока в Алматы и в Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их «винтят» и упаковывают в автобусы. Стыдно, что всё это происходило перед статуей Матери (матери!) солдата, не вернувшегося с войны.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, мне кажется, как глава государства вы должны показать, что кыргызская женщина не объект для метания яйцами и не боксёрская груша, в связи с чем я прошу вас принять участие в организации полноценного женского марша, на который смогут прийти все, кто поддерживает равноправие и стремится сделать нашу страну лучше. Убеждён, что ваш личный пример воодушевит тысячи людей заявить твёрдо и однозначно, что в Кыргызстане не приемлют дискриминацию, в том числе и по половому признаку.

Призываю вас возглавить эту демонстрацию и стать возможно первым президентом в истории нашей страны, который своим примером покажет, что ни один гражданин не должен бояться милиции, а наоборот – должен видеть в ней защитника и друга, и что женщины могут спокойно ходить по улицам наших городов – хоть на работу, хоть на учёбу, или на женский марш.

Также прошу вас направить поручение Генеральной прокуратуре: дать правовую оценку действиям руководства органов внутренних дел, приказавшего разогнать Женский марш и незаконно задержать десятки его участниц.