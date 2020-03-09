В Оше год назад была введена система оплаты проезда в троллейбусах и автобусах через электронную карту. Однако большинство пассажиров продолжают оплачивать проезд наличкой.

Из 30 тысяч выпущенных для продажи электронных карт было реализовано около 7 тысяч. По официальным данным, в городе зарегистрировано порядка 222 тысяч человек. Система оплаты проезда электронной картой была установлена в 31 троллейбусе и 30 автобусах.

Большая часть была продана пенсионерам и людям с инвалидностью — 5 032 карты школьникам — 1 135 карт, еще 1 098 — другим гражданам. Карты в основном покупают пенсионеры, потому что после покупки карты они могут бесплатно пользоваться автобусом и троллейбусом. Стоимость карты 64 сома.

Пресс-секретарь госпредприятия «Унаа» Жылдыз Капарова считает, что горожане неохотно берут карты из-за того, что муниципальный транспорт не имеет маршруты по всему городу.

«В основном карты покупают пассажиры, которые едут с Западного (нынешний микрорайон Кулатова) до Араванской. Ведь им лучше платить по 8 сом, чем по 10. Но ведь пассажиры ведь ездят не только этим маршрутом. Если бы маршруты [муниципального транспорта] включали в себя весь город, то продавать карты не стало бы проблемой», — говорит Капарова.

Где можно купить электронные карты в Оше?

Карты стоят по 64 сома, их можно приобрести в Ошском городском муниципальном автотранспортном предприятии, либо в подразделениях Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в районах Манас-Ата, Керме-Тоо и Курмажан-Датка.

Для того, чтобы приобрести карты пенсионерам, школьникам и людям с инвалидностью, нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы. Карты для остальных продаются без документов.

Также в управлениях установлены терминалы для пополнения карт. Планируемый ранее метод пополнения карт через «Элсом» пока не реализован.

После приобретения карт пенсионеры и люди с инвалидностью могут до 4-х лет пользоваться троллейбусами и автобусами бесплатно. Школьники будут платить по 3 сома. Остальные граждане будут платить по 6 сом в троллейбусах и по 8 сом в автобусах — это на 2 сома дешевле, чем наличными.

Также проезд со скидкой можно оплатить монетами. Для этого в валидаторе есть специальное отверстие. Однако он не возвращает сдачу.

Портал электронных услуг направлен на улучшение качества транспортного обслуживания. Проект был профинансирован ЕАБР в 2016 году на 684 тысячи евро.

С 1 марта в Бишкеке была введена система электронного билетирования «Тулпар» в городских автобусах и троллейбусах. В первый день работы системы 4706 пассажиров совершили оплату этой картой. При этом многие все еще продолжают платить наличными.

Авторка: Мадина Алтынбек кызы