За 30 минут до начала акции — традиционного Марша солидарности. Активистки и активисты собирались у памятника Вечному огню на Площади победы — что уже притеснение, ведь их вынудили собираться там.

Мэрия активно начала запрещать шествие из-за коронавируса сразу после прошедшего митинга сторонников заключенного оппозиционера Садыра Жапарова. Его разгоняли милиция и спецназ с использованием водометов и шумовых гранат с перцовкой.

Активистки после нескольких дней борьбы сумели добиться разрешения от Свердловского РОВД на проведение марша, хотя бы на территории Свердловского района — хотя по Конституции имели право проодить митинг в любом месте. Участники марша собирались идти по маршруту — улица Ибраимова, Жибек Жолу и Абдрахманова и закончат шествие у Театра оперы и балета.

О том, почему власти не имели права запрещать марш вы можете прочитать здесь.

Участницы надеялись на мирный марш — такой же, что был в прошлом году, когда в марширующих людях чувствовалось единство и в воздухе была атмосфера праздника.

Этот марш должен был стать пятым по счету ежегодным маршем в Бишкеке. Поэтому плакаты против насилия над женщинами рисовались чуть-ли не за месяц до акции. Праздничное настроение подкреплялось творческими подходами к лозунгам и плакатам. Дети бегали вокруг и веселились. Несмотря на то, что пару дней было холодно и пасмурно, в день марша солнце грело теплее.

Подозрительным показалось, что милиция еще до официального начала марша подогнала автозак. Несколько людей в форме и еще столько же стали расхаживать вокруг активисток и активистов и фотографировать их лица.

Буквально за 5 минут до 12:00, с северной стороны памятника родине матери вышла группа людей в горнолыжных и медицинских масках с колпаками на головах. Они стали кидать яйца в толпу. В меня прилетело два — одно в лицо, второе в грудную клетку, судя по следам на жилете «ПРЕССА» было и третье яйцо в спину. В этот момент, я фотографировала ничего не подозревающих активисток.

На тот момент никто из активистов не видел провокаторов, все стояли спинами к памятнику. Люди в масках двинулись на активистов и журналистов. Нашего коллегу Алмира Алмамбетова повалили на землю, пытались избить. Меня тоже пытались — стоявшие рядом мужчины защитили меня.

Дальше все происходило как в замедленной съемке.

Мужчины с масками на лицах нападали на женщин, толкали их и пытались избить. Нападавшие рвали плакаты и топтали лозунги с призывом остановить насилие…

Милиция бездействовала.

Группа активисток собрались у точки сбора и стала выкрикивать лозунг, призывающий милицию остановить насилие: «Марша нет, насилие есть!»

Люди в милицейской форме проходили рядом, вместо того, чтобы ловить нападавших. У нашей коллеги Нуржамал Джанибековой человек в маске выбил телефон из рук — упав на землю аппарат разбился.

Когда нападавшие стали разбегаться в разные стороны, число милиционеров увеличилось. Но вместо того, чтобы задерживать нападавших, милиция без предъявления своих удостоверений, без объяснений стала тащить участников марша в автозак — в основном девушек и женщин.

Студент школы «Клоопа» Адилет Иманалиев пришел на марш поддержать активисток. Когда происходило нападение на журналистов, он держал меня за плечи, чтобы я могла фотографировать. Но как только он поднял с земли оборванный фиолетовый флаг и поспешил на помощь одной из активисток, которую почти уносили милиционеры, его скрутили как преступника и повели уже в автобус.

В автозаке мест не осталось.

После нападения на площади появились женщины с цветами. Они кричали милиционерам, кого задерживать, буквально толкали девочек в руки людей в форме.

Милиционеры задерживали всех, кто держал в руках что-либо принесенное на марш активистками. Глава агентства профтехобразования Рита Карасартова, пришла, когда уже начались задержания. Она стала подбирать разорванные плакаты и к ней подошли милиционеры, они пытались схватить ее за руки. На вопросы, на каком основании происходят задержания, они не реагировали.

С восточной стороны Площади Победы стояло уже три машины — два автобуса и один автозак. Из окон активистки призывали остановить насилие, но их увезли в Свердловский РОВД. Всего на задержание участников несостоявшегося марша милиции потребовалось 10 минут.

Нападавшие продолжали бросить по улице Ибраимова.

Незадержанные активисты и активистки остались на площади и организовали группу по поиску детей, мам которых увезли в РОВД — всех нашли и отвезли и передали близким и родным.

Все, кто опоздал на марш, съехались в РОВД и требовали отпустить девушек, кричали через забор милиции «Позор!»

Их тоже задержали.

На площади, после того как прекратились задержания, появились представители «Кырк Чоро» — они заявили, что не имеют отношения к нападению на активисток и активистов.

«Мы опоздали, когда пришли всех уже задерживали», — сказал один из них.

Следующие несколько часов перед зданием РОВД собралась группа небезразличных к сорванному маршу людей. За воротами они выкрикивали лозунги: «Позор милиции», «Марша нет-насилие есть».

Официально милиция заявила, что она доставила в Свердловское РОВД обе стороны конфликта. Но находясь там, я видела только несколько случаев, когда милиция вела под руку кого-то из нападавших. Большая часть людей в масках оставалась на территории Площади победы.

Ближе к вечеру большую пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений. Протоколы составили на предполагаемых «организаторок» марша, их держали отдельно от всех остальных. Им грозит штраф за «неповиновение» сотрудникам милиции.

Как не странно, официально список задержанных и причин задержания МВД пока не предоставило. Однако Генпрокуратура уже заявила, что никто не имел права запрещать людям выходить на мирную акцию.