Генеральная прокуратура признала постановления бишкекских райсудов о запрете проведения митингов до июля незаконными. С иском в суды, требуя запретить проведение мирных акций, обратилась мэрия и местные администрации. Все иски были удовлетворены несмотря на то, что запрет на проведение мирных митингов противоречит Конституции. Митинги действительно можно отменить из-за угрозы пандемии — но в Кыргызстане официально нет зараженных коронавирусом.

Митинги запретили как раз перед проведением ежегодного марша за права женщин, но из-за критики и обвинений в продвижении неконституционного решения мэрия 6 марта сообщила, что отзывает запреты. Об отзыве запрета до выходных сообщил лишь Свердловский суд, администрации других районов не знали, успели ли суды принять решения до проведения марша.

Официальная причина запретов — профилактика коронавируса, но на на суде в Первомайском районе представитель УВД озвучил страхи не перед заражением коронавирусом, а перед участием транс-женщин в марше.

Тем не менее 8 марта марш за права женщин сорвали, не успел он начаться. На участниц и участников марша набросились провокаторы, а после, не задерживая провокаторов милиция задержала пострадавших. Позже милиция сообщила о задержании пяти провокаторов, но на марше их было не меньше 30, в том числе агрессивные женщины, хватавшие участниц и передававшие их в руки милиции.

Милиция задержала порядка 70 участниц и участников марша, некоторые из них после жаловались на применение силы. Сначала милиция и мэрия сообщили, что их не уведомили о проведении ежегодного марша, хотя по закону их не обязаны уведомлять.

После милиция сообщала, что задержала участниц за “стычку” с провокаторами — хотя стычки не было, было нападение провокаторов на женщин и мужчин, пришедших на марш. И все это было запечатлено на видео. СМИ, ссылаясь на милицию сообщили, что шести участницам марша вменили неповиновение и оштрафовали — в числе озвученных претензий было то, что девушки якобы матерились. При этом по видео видно, что провокаторы тоже использовали обсценную лексику. По сообщению милиции, пять задержанных провокаторов тоже оштрафованы.

Но у «Клоопа» есть протоколы семи участницами митинга, которых обвиняют в неповиновении, но информации о штрафах в них нет, по правилам, будут ли штрафовать женщин, должна постановить комиссия.