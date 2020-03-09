Проверка на коронавирус в первую очередь предназначена для людей, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заражения.

«Нет необходимости сдавать тест лицам, которые не выезжали в страны, где есть случаи заражения, и не контактировали с приезжающими из эпидемиологически неблагополучных стран. Это касается только периода с конца декабря 2019 года», — сказала глава пресс-службы Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Сейчас власти утверждают, что проверяют прибывших из Китая, Японии, Италии, Южной Кореи и Ирана — в этих странах зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом. Вирус зафиксирован уже в почти 90 странах, поэтому правительство Кыргызстана готово расширить список стран, граждан которых не пустят в страну, а прибывших оттуда кыргызстанцев отправят в карантин.

Если вы прибыли из такой страны, то вас сперва должны поместить под карантин, а потом взять пробу крови, чтобы передать ее в лабораторию при Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора для проверки на наличие вируса.

От редакции: Но, если верить сообщениям в соцсетях, далеко не все вернувшиеся были помещены в карантин или соблюдали его правила.

Можно ли провериться на всякий случай?

Если вы не были за границей и не контактировали с людьми, прибывшими из стран, где есть случаи заражения, но все равно подозреваете у себя заболевание, то скорее всего сразу сдать тест вы не сможете.

Сперва вы должны обратиться в Центр семейной медицины, к которому вы относитесь, и пожаловаться терапевту. Если врач заподозрит наличие коронавируса у вас, то он направит вас на сдачу теста, и вы пройдете все те же этапы, что и приезжие из зарубежа — изоляцию, забор крови и анализ.

От редакции: Коронавирус вызывает пневмонию, от которой и умирают люди с наиболее ослабленным иммунитетом — есть риск, что у зараженного не зафиксируют вирус, а просто посчитают его больным пневмонией. В Кыргызстане есть только один вид лабораторного тестирования. На самом деле их много. Какие есть виды лабораторного тестирования при подозрении на заражение человека коронавирусом можно посмотреть здесь.

Минздрав сообщил, что симптомы коронавируса очень схожи с симптомами простуды — повышенная температура, чихание, кашель и затрудненное дыхание. В целях профилактики коронавируса власти рекомендовали кыргызстанцам чаще мыть руки, побольше гулять на свежем воздухе, проветривать жилое помещение и избегать посещения мест скопления людей.

От редакции: Но в Бишкеке, Оше и некоторых других городах высокий уровень смога и загрязненности воздуха, поэтому прогулки и проветривание могут вам навредить и стать причиной других заболеваний, в том числе болезней легких и сердца.

Коронавирус в мире и Кыргызстане

С моменты вспышки коронавируса в конце декабря 2019 года в Кыргызстане не было зафиксировано ни одного случая заболевания, хотя страна граничит с Китаем и оттуда возвращались студенты, бизнесмены и дальнобойщики.

С 1 марта власти ограничили въезд в Кыргызстан для граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана.

Правительство Кыргызстана также рекомендовало остальным госорганам ограничить проведение массовых мероприятий. В Бишкеке это дошло вплоть до запрета всех митингов до 1 июля 2020 года, включая ежегодный Женский марш солидарности — что нелогично, учитывая, что власти не признают факта заражения коронавирусом у кыргызстанцев.

Позже городские власти отозвали свои запреты на мирные демонстрации — в том числе потому, что подобные запреты антиконституционны. Тем не менее милиция задержала участниц и участников мирного марша, нарушив главный закон страны. Милиция утверждает, что участниц задержали за стычку — хотя на деле милиция наблюдала за тем, как провокаторы напали на активисток и активистов, а после задержала пострадавших.

Опасения перед вирусом во всем мире повлияло также и на плановые мероприятия в Кыргызстане. Например, в конце февраля Госагентство спорта заявило, что чемпионат мира по хоккею IV дивизиона, который должен был пройти в Бишкеке, перенесут на конец весны из-за вспышки коронавируса.

Единственный случай заболевания среди граждан Кыргызстана был зафиксирован зарубежом — кыргызстанец заболел, пока находился на круизном лайнере Diamond Princess, отплывшем из японского города Иокогама. После обнаружения заболевания врачи поместили кыргызстанца в карантин.

По состоянию на 9 марта, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире составило более 110 тысяч человек, погибло больше 3 800, выздоровели почти 61 980.

Над материалом работали студентки школы журналистики «Клоопа» Наргиза Нурлан кызы и Айжана Султанбекова. Редакторка Айжамал Джаманкулова