Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что лошадь, которую очевидцы засняли прогуливающейся по проспекту Чуй, поймали.
По информации мэрии, несколько лошадей спрыгнули с машины во время перевозки и сбежали из села Военно-Антовка Сокулукского района в сторону города.
«Хозяин животных заверил, что впредь не допустит таких случаев», — прокомментировали в мэрии.
С хозяином животных, по словам представителя мэрии, проведены разъяснительные работы.
В разное время в Бишкеке замечали стада лошадей, агрессивную корову, волчицу и даже верблюдов.