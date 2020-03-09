Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что лошадь, которую очевидцы засняли прогуливающейся по проспекту Чуй, поймали.

Publicerat av Altysha Lv Måndag 9 mars 2020

По информации мэрии, несколько лошадей спрыгнули с машины во время перевозки и сбежали из села Военно-Антовка Сокулукского района в сторону города.

«Хозяин животных заверил, что впредь не допустит таких случаев», — прокомментировали в мэрии.

С хозяином животных, по словам представителя мэрии, проведены разъяснительные работы.

В разное время в Бишкеке замечали стада лошадей, агрессивную корову, волчицу и даже верблюдов.