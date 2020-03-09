Милиция Бишкека сообщила, что ищет провокаторов, напавших на участниц и участников марша за права женщин еще до того, как марш начался. При этом на многочисленных видео с места нападения видно, что милиция видела, как провокаторы бьют женщин, но не вмешалась. Видно также, что провокаторы спокойно проходят мимо милиционеров и те не пытаются их задержать, но ловят и уводят в автозак участников марша.

Мы пытались уточнить у ведомства, почему провокаторов не задержали непосредственно во время нападения, но связаться с МВД не удалось.

Провокаторы pic.twitter.com/ltrUP3CU85 — Kloop (@kloopnews) March 8, 2020 Как милиция игнорировала провокаторов

Марша нет - насилие есть pic.twitter.com/CXAq6Mnil1 — Kloop (@kloopnews) March 8, 2020 Как милиция задерживала участников марша, проходя мимо провокатора

Милиция сообщила, что уже задержала пятерых провокаторов, но нападавших на участниц марша было гораздо больше — порядка 30.

Мирная акция за права женщин должна была пройти 8 марта, но провокаторы начали мешать участникам с самого начала — били женщин и ломали транспаранты. С препонами организаторки марша встретились и за пару дней до этого, когда власти через суд запретили проведение митингов до июля. Но это решение незаконно и противоречит Конституции.

6 марта мэрия Бишкека сообщила, что отзывает иски о запрете. Успел отменить запрет Свердловский суд, но было неизвестно, отменили ли запреты другие райсуды. Тем не менее, запреты в любом случае противоречили Конституции. А 9 марта незаконность запретов подтвердила Генпрокуратура.

Милиция утверждает, что она доставила в Свердловское РОВД обе стороны противостояния — однако в автозаке находились участники марша. Позже в РОВД действительно прибыли мужчины в калпаках, выглядевшие как нападавшие на участниц марша — но им не заламывали руки, не били по голове и спине, как это происходило с некоторыми задержанными. Мужчины просто пришли к РОВД и беспрепятственно зашли в здание.

После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть жертв нападения выпустили без предъявления обвинений. СМИ, ссылаясь на милицию сообщили, что шести участницам марша вменили неповиновение и оштрафовали — в числе озвученных претензий было то, что девушки якобы матерились. При этом по видео видно, что провокаторы тоже использовали обсценную лексику. По сообщению милиции, пять задержанных провокаторов тоже оштрафованы.

Но у «Клоопа» есть протоколы семи участницами митинга, которых обвиняют в неповиновении, но информации о штрафах в них нет, по правилам, будут ли штрафовать женщин, должна постановить комиссия.