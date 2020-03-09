УВД Оша вызвало журналистку телеканала «Ынтымак» Мимозу Жаныбек кызы на допрос в качестве свидетеля по делу о «Подкупе голосов избирателей».

Допрос прошел 6 марта. Днем ранее ей позвонили сотрудники милиции, обвинили ее в том, что она работает на партии агитатором и потребовали прийти на допрос, не высылая ей повестки. Жаныбек кызы в ответ потребовала официальную повестку на допрос и добавила, что ее принесли после рабочего времени.

«12 февраля на своей странице в фейсбук я, ссылаясь на свои источники, написала о сборе паспортов студентов для участия их в выборах. На допросе спросили об этом, про источники информации, кто рассказал. В целях безопасности человека, который дал мне информацию, я не стала раскрывать его личность. Закон дает мне на это право. Сказали, что следствие продолжится. У меня спрашивали только про это», — сказала Жаныбек кызы.

Пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что по этому делу были допрошены сотрудники паспортного стола, коменданты университетов, студенты и преподаватели.

«Мы позвали журналистку телеканала “Ынтымак” в качестве свидетеля. Показания журналистки об этом случае, кто готовил этот материал и какую информацию она получила помогут расследованию. Мы ее позвали на допрос с целью раскрыть имена тех, кто пытается подкупить голоса избирателей», — сказал Сыдыков.

Пресс-секретарь добавил, что журналист вправе не раскрывать источники информации следователю. Однако он считает, что журналист обязан сообщить суду откуда он получил информацию.

Юристка общественного фонда «Медиа Полиси» Алтынай Исаева частично подтвердила слова пресс-секретаря. По ее словам журналист может не раскрывать суду источник его информации, но при этом он сам может быть привлечен к ответственности.

«В случае Мимозы Жаныбек кызы опасений быть не должно, она вызвана на допрос в качестве свидетеля», — объяснила Исаева.

Телеканал «Ынтымак» 12 февраля выпустил материал о сборе паспортов студентов факультета мировых языков в ОшГУ, а также попытке подкупа голосов за 500-2000 сомов.

В данном материале одна из преподавательниц посредством аудиозаписи сообщала кураторам, что студентов с регионов временно поставят на учет в городе, чтобы те смогли участвовать в выборах.

«Кураторы, сегодня каждый из вас должен зайти ко мне. Сейчас прошло собрание, завтра до десяти нужно закончить со списком. […] Пройдут выборы в городской кенеш, поэтому студенты из сел, которые обучаются у нас, временно станут “городскими” и будут зарегистрированы на участках», — сказала предположительно сотрудница ВУЗа.

В том же материале декан факультета мировых языков опровергла информацию о сборе паспортов.

Ранее «Клооп» также писал о сборе паспортов со студентов для голосования на выборах и их подкупе. После этого в вузах провели беседы со студентами, но характер этих бесед неизвестен.

В выборах в городские кенеши, которые пройдут 12 апреля, будут участвовать 22 политические партии — девять из них примут участие в выборах в Ошский горкенеш.

В последние два месяца в городах, где должны пройти выборы, наблюдается резкий рост количества новых прописанных граждан. С начала года по 13 февраля количество прописанных в Оше составило 35 895, в Токмоке 6 745, а в Караколе 3 159 человек.

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