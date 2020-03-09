8 марта в Бишкеке должен был пройти ежегодный марш за права женщин, который сорвали провокаторы — они напали на участников и участниц мирной акции, били их и ломали транспаранты. После этого милиция задержала около 70 участниц и участников марша и на семь из них завела протоколы о неповиновении. По словам милиции, провокаторов тоже задерживали — известно о задержании пятерых — но участницы марша говорят, что не видели нападавших на них в автозаках и РОВД. Кроме того, провокаторов было гораздо больше — около 30.
На незаконные задержания участников мирного марша обратили внимание кыргызстанcкие иллюстраторы. Вот как увидели 8 марта 2020 года они: