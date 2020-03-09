8 марта в Бишкеке должен был пройти ежегодный марш за права женщин, который сорвали провокаторы — они напали на участников и участниц мирной акции, били их и ломали транспаранты. После этого милиция задержала около 70 участниц и участников марша и на семь из них завела протоколы о неповиновении. По словам милиции, провокаторов тоже задерживали — известно о задержании пятерых — но участницы марша говорят, что не видели нападавших на них в автозаках и РОВД. Кроме того, провокаторов было гораздо больше — около 30.

На незаконные задержания участников мирного марша обратили внимание кыргызстанcкие иллюстраторы. Вот как увидели 8 марта 2020 года они:

Иллюстрация: Жылдыз Бекова

Иллюстрация: Татьяна Зеленская нарисовала собственное задержание

Иллюстрация: Нурбек Нас

Иллюстрация: Джум Гунн

Иллюстрация: Дастан Иманалиев

Иллюстрация: Творческое объединение «Теңир»

Иллюстрация: Эльнур Исаков. Идея: Азамат Турсункулов