Дорогие читатели «Клоопа»,
Вчера марш за права женщин в Бишкеке был сорван агрессивной атакой со стороны неизвестных людей. Если вы из Кыргызстана, вы, скорее всего, знаете, о чём речь, но вот здесь у нас всё описано.
Милиция задержала более 70 участниц и участников марша вместо того, чтобы принять меры по отношению к нападавшим.
Потом, оправдываясь за свои действия, милиция начала заявлять, что она предотвратила стычки. Но есть потрясающее видео от активистки Гуляим Айыльчиевой, которое она сняла примерно за 10 минут до начала атаки.
В нём отчётливо видно, что милиционеры ходили у площади Победы прямо возле мужчин в масках, и даже когда Гуляим обращалась к милиционерам по поводу этого, они её, в основном, игнорировали.
Впрочем, посмотрите это видео сами:
Помогите нам идентифицировать милиционеров из этого видео. Есть все основания полагать, что они своими действиями не предотвратили насилие, и это видео — одно из лучших доказательств этого.
Узнав имена милиционеров, мы сможем добиться того, чтобы власти Кыргызстана дали оценку их действиям и приняли меры. Кроме того, мы хотели бы обратиться к этим милиционерам напрямую и спросить, почему они действовали именно таким образом (то есть, по сути, бездействовали).
ВНИМАНИЕ, РАЗЫСКИВАЮТСЯ!
Если вы знаете имена и должности этих милиционеров, напишите в комментариях под этим материалом. Если у вас есть ссылки на материалы, подтверждающие их личность, оставляйте их там тоже. Если хотите прислать эту информацию анонимно, отправляйте её на электронную почту office@kloop.kg
Страна должна знать своих героев!