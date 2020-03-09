Дорогие читатели «Клоопа»,

Вчера марш за права женщин в Бишкеке был сорван агрессивной атакой со стороны неизвестных людей. Если вы из Кыргызстана, вы, скорее всего, знаете, о чём речь, но вот здесь у нас всё описано.

Милиция задержала более 70 участниц и участников марша вместо того, чтобы принять меры по отношению к нападавшим.

Потом, оправдываясь за свои действия, милиция начала заявлять, что она предотвратила стычки. Но есть потрясающее видео от активистки Гуляим Айыльчиевой, которое она сняла примерно за 10 минут до начала атаки.

В нём отчётливо видно, что милиционеры ходили у площади Победы прямо возле мужчин в масках, и даже когда Гуляим обращалась к милиционерам по поводу этого, они её, в основном, игнорировали.

Впрочем, посмотрите это видео сами: