Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеша, глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции

На мой взгляд, вчера произошло страшное, дикое и знаковое событие. В тот день, когда по всему миру женщин поздравляют, дарят цветы, подарки, шлют самые теплые пожелания здоровья и счастья, только в нашей стране некоторые мужчины, если их так можно назвать, более того, часть из них были облачены в офицерские мундиры правоохранительных органов, избили безоружных и мирных женщин.

У любого народа, в любой религии уважение к женщине, матери, жене, любимой, сестре заложено в основу моральных кодексов, законов, преступив которые человек теряет уважение со стороны всего сообщества. Такой человек достоин только презрения.

Я считаю, что вчера была очень плохо, топорно срежиссирована провокация. Сначала, запретив по всему городу все митинги, что уже сегодня было опротестовано прокуратурой, затем в пятницу вечером специально разрешив в Свердловском районе митинги, организовали милицейское присутствие, которое не реагировало на атаку людей, чьи лица скрывали маски, опозоривших священный ак-калпак. А затем эти милиционеры стали арестовывать женщин, уже пострадавших от избиения молодчиков. Что это? Как это возможно в стране, называющей себя демократией, правовым государством, устремленным в будущее?

Посмотрите новости, международные СМИ, во всем мире прошли акции женщин. В Европе, Америке, Азии. И нигде не было акций, направленных против женщин, никто нигде их не разгонял, не бил и не арестовывал! Нигде — ни в мусульманских, ни в христианских странах, ни в атеистических сообществах. Нигде, кроме нашей родины.

Свой комментарий Никитенко дала изданию «Кактус».