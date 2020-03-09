8 марта, во время мирного Женского марша в центре Бишкека, на участников шествия напали неизвестные в масках и ак-калпаках. Милиция стала задерживать женщин, участвовавших в шествии, но все нападавшие при этом убежали. Мы опросили депутатов парламента и узнали, что они думают о произошедшем.
Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеша, глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции
На мой взгляд, вчера произошло страшное, дикое и знаковое событие. В тот день, когда по всему миру женщин поздравляют, дарят цветы, подарки, шлют самые теплые пожелания здоровья и счастья, только в нашей стране некоторые мужчины, если их так можно назвать, более того, часть из них были облачены в офицерские мундиры правоохранительных органов, избили безоружных и мирных женщин.
У любого народа, в любой религии уважение к женщине, матери, жене, любимой, сестре заложено в основу моральных кодексов, законов, преступив которые человек теряет уважение со стороны всего сообщества. Такой человек достоин только презрения.
Я считаю, что вчера была очень плохо, топорно срежиссирована провокация. Сначала, запретив по всему городу все митинги, что уже сегодня было опротестовано прокуратурой, затем в пятницу вечером специально разрешив в Свердловском районе митинги, организовали милицейское присутствие, которое не реагировало на атаку людей, чьи лица скрывали маски, опозоривших священный ак-калпак. А затем эти милиционеры стали арестовывать женщин, уже пострадавших от избиения молодчиков. Что это? Как это возможно в стране, называющей себя демократией, правовым государством, устремленным в будущее?
Посмотрите новости, международные СМИ, во всем мире прошли акции женщин. В Европе, Америке, Азии. И нигде не было акций, направленных против женщин, никто нигде их не разгонял, не бил и не арестовывал! Нигде — ни в мусульманских, ни в христианских странах, ни в атеистических сообществах. Нигде, кроме нашей родины.
Свой комментарий Никитенко дала изданию «Кактус».
Тазабек Икрамов, депутат парламента, заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению
Там правительство запретило же, чтобы распространения вируса не было. Ну у милиции надо все спросить. Я ж не знаю, как и что утверждать можно.
Задержали — значит были нарушения. Если честно, я против этих маршей. Знаете, я просто читаю в социальных сетях кто и что делал, если задержали, значит нарушения были. Просто так не будут задерживать. Я милицию сильно поддерживаю. Как же без них? Они знают свой устав и права, если задержали, значит там обязательно были нарушения.
Эльвира Сурабалдиева, депутат Жогорку Кенеша, член Форума женщин депутатов
Согласно Конституции, мы даем обязанность давать площадку для высказывания открытых мнений и позиций горожан нашей республики и уважения точек зрений
У меня один большой вопрос к… назовем их активистами в калпаках. Если они действительно твердо убеждены в правильности своих позиций, почему они скрыли лица?
Человек, который надевает национальный калпак, национальный символ нашей страны, но при этом надевает медицинскую маску, которые, кстати, у нас в дефиците, черные повязки — меня это очень беспокоит. Человек не будет скрывать лицо, если уверен в своих действиях.
Нам есть куда идти, нам еще многое предстоит преодолеть. Об этом говорят те же самые недавние убийства женщин. Один из путей выхода — это толерантность, умение слушать другие точки зрения. Бить женщин — неправильно, женщина у нас всегда была равноправна с мужчиной
В соцсетях пишут: «Вы потеряете консервативную часть электората, активных политиков бьют первыми». Но, посмотрев видео в интернете, я начала звонить в МВД и парламент. Говорила что надо просить адвокатов. В РУВД сказали коротко: «Произошла стычка, мы отреагировали навели общественный порядок всех забрали».
Но сейчас, посмотрев видео, я уже вижу, что мужчин, напавших на женщин, никто особо и не останавливал. Женщины-депутаты устроят форум и там уже дадут однозначные оценки. Мы хотим собраться и позвать МВД, чтобы послушать их мнение о том, что вообще произошло, и о последствиях, оценке происходящего. Сейчас, исходя из видео, видно, что это спланированная акция.
Странно, что испугались молодых девчонок.
Женщины — это не та проблема, с которой нужно бороться. Мы должны сконцентрироваться на коррупции. Призываю «Кырк Чоро» объединить силы и выйти на митинг в борьбе с коррупцией, против педофилов и убийц. Я заметила, что в основном там были молодые парни.
Скорее всего у них нет дочерей, потому что мужчина, у которого есть дочь, не станет обижать женщину. Он будет ассоциировать это с лично своим случаем. Мужчина, относящийся с уважением к матери, не станет поднимать руку на женщин, не будет прятать своего лица.
Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша
Существует судебное решение о запрете митингов. Наверное, организаторы должны были подумать, что такие действия приведут к таким последствиям. Но я беспокоюсь, что впервые были использованы непонятные молодые люди в масках. Я буду требовать, чтобы нашли людей в масках. Так, как сделали они — нельзя было делать, это неправильно.
Если мэрия просит ограничения на митинги, то тогда нужно отменить занятия в школах, проведение торжеств. Мэрия и органы внутренних дел поступили очень неуклюже, коряво.
Но мое мнение: я не поддерживаю эти марши, и мне не нравится их лозунг. Когда мужчина берет карточку и пишет «Я не хочу выходить замуж», лозунг «Не принимай цветы, а то окажешься у плиты». Ну разве это о правах женщин? Нет, конечно. Если человек хочет подарить цветы женщине, она может отказаться, необязательно выходить замуж.
Я тоже готов выступать в защиту прав женщин, но там же не все за защиту прав женщин, там и разноцветные есть, все смешалось.
Дастан Бекешев, депутат парламента
Когда на 8 марта кыргызским женщинам выкручивают руки и обстреливают яйцами, это стыдно. Стыдно даже не перед всем миром, потому что о вчерашнем написали крупнейшие мировые издания (британская The Guardian и немецкая Deutche Welle, американские New York Times и ABC, катарская Al Jazeera и даже филиппинский Manila Bulletin), – стыдно в первую очередь перед самими собой. Стыдно, что, пока в Алматы и в Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их «винтят» и упаковывают в автобусы. Стыдно, что всё это происходило перед статуей Матери (матери!) солдата, не вернувшегося с войны.
Уважаемый Сооронбай Шарипович, мне кажется, как глава государства вы должны показать, что кыргызская женщина не объект для метания яйцами и не боксёрская груша, в связи с чем я прошу вас принять участие в организации полноценного женского марша, на который смогут прийти все, кто поддерживает равноправие и стремится сделать нашу страну лучше. Убеждён, что ваш личный пример воодушевит тысячи людей заявить твёрдо и однозначно, что в Кыргызстане не приемлют дискриминацию, в том числе и по половому признаку.
Призываю вас возглавить эту демонстрацию и стать возможно первым президентом в истории нашей страны, который своим примером покажет, что ни один гражданин не должен бояться милиции, а наоборот – должен видеть в ней защитника и друга, и что женщины могут спокойно ходить по улицам наших городов – хоть на работу, хоть на учёбу, или на женский марш.
Над текстом работали: Севинчим Махмудова и Ажар Бакирова
Фото на главной: Александра Титова