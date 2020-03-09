Сотни людей планируют выйти на акцию протеста в центре Бишкека в полдень 10 марта — это будет реакцией на сорванный 8 марта марш за права женщин.

«На митинг придут граждане, которых возмутило насилие по отношению к женщинам», — говорится в пресс-релизе организаторов.

Участники митинга собираются выдвинуть властям Кыргызстана требование найти и привлечь к ответственности всех, кто напал на марш 8 марта, а также провести расследование действий милиции, которая задержала жертв нападения, а не атаковавших.

Митинг пройдёт у памятника Уркуе Салиевой в самом центре Бишкека. За ним не стоит какая-либо организация, всё планирование митинга ведётся через группу в мессенджере Телеграм. Всего в группе по организации митинга уже состоит больше 600 человек.

Бишкекская милиция сообщила, что будет защищать участников митинга от «различного рода провокаций» и будет работать в штатном режиме. Начальник пресс-службы бишкекского ГУВД Улан Джумаков сказал, что, в случае необходимости «будут усиления обеспечения безопасности граждан».

Насилие 8 марта

Ежегодный марш за права женщин был впервые в истории Кыргызстана сорван, когда на его участниц и участников напала группа из примерно 40 мужчин в масках.

Нападение случилось в полдень 8 марта, когда марш должен был начать своё движение от бишкекской площади Победы. Атаковавшие поломали транспаранты и плакаты, бросали яйца, а также физически атаковали участниц и прессу.

Всё это время большая часть милиционеров не совершала никаких действий, что подтверждается многочисленными видеозаписями.

Затем милиция задержала жертв нападения — всего около 70 человек.

Хотя милиция утверждает, что она доставила в Свердловское РОВД обе стороны противостояния, большая часть нападавших не была задержана и, вместо этого, махала руками помещенным в автобусы задержанным.

После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть жертв нападения выпустили без предъявления обвинений.

На семерых участниц составили протокол о неповиновении требованиям сотрудников милиции, им грозит штраф в 3 тысячи сомов.

Правительство Кыргызстана пытается теперь объяснить действия милиции как «предотвращение насилия».