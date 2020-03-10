В связи с эпидемией коронавируса Казахстан временно ограничил кыргызстанцам въезд по ID-картам и свидетельству о рождении со справкой-вкладышем о гражданстве Кыргызстана для детей.

Границу соседней страны с 8 марта теперь можно пересечь только по общегражданскому паспорту (загранпаспорт). На эти меры власти пошли, чтобы узнать в каких государствах побывал въезжающий в страну человек.

Кыргызстанцы до этого имели право въезжать по ID-карте на территорию России и Казахстана. Пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России Гулбарчын Байымбетова сообщила, что по поводу введения ограничений для въезда кыргызстанцев с ID-картой информации не поступало.

В Кыргызстане с 1 марта нельзя пересекать границу с ID-картой. Согласно официальной информации ранее были выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они были помещены в карантин.

Кыргызстан и Казахстан — страны, которые все еще не признают, что на их территории есть зараженные коронавирусом. На 10 марта в мире зарегистрировано уже почти 114,5 тысяч зараженных, умерли более четырех тысяч, а выздоровели более 64 тысяч человек.