Пять дней назад в сети появилось видеообращение кыргызских дальнобойщиков, в котором они рассказали, что застряли в Иране из-за коронавируса, а деньги и топливо у них уже закончились.

Вернуться на родину не могут 18 водителей — из-за закрытых границ они находятся в городе Астара, это приграничный иранский город у Азербайджана.

«Мы граждане Киргизии, водители. Мы знаем, что Министерство [иностранных дел] в курсе этих событий по поводу коронавируса, что мы здесь застряли. Вот мы все здесь, мы уже в осадном положении. Денег нет ни на солярку, ни на еду. [Денежных] переводов здесь никак не получить. Огромная просьба нашему министерству, чтобы вы побыстрее как-нибудь договорились и чтобы нас отсюда вызволить побыстрее», — обратился один из кыргызстанцев в МИД.

Тогда же МИД провел пресс-конференцию, где замминистра Нурлан Абдрахманов сообщил, что кыргызские власти начали переговоры с Ираном, чтобы добиться возвращения соотечественников.

«Посольства Кыргызской Республики в Тегеране, Ашхабаде и Баку держат данный вопрос на особом контроле. С внешними политическими и дипломатическими представительствами указанных государств продолжаются переговоры и консультации по разрешению ситуации с нашими грузоперевозчиками», — сказал Абдрахманов.

МИД сообщил, что 7 марта сотрудники посольства встретились с кыргызскими дальнобойщиками и с тех пор поддерживают с водителями связь. Тем не менее, пока ситуация не изменилась.

Ранее МИДу удалось вернуть в Кыргызстан дальнобойщиков, из-за закрытия границ застрявших в Китае, в том числе кыргызстанца, который попал в ДТП с участием китайца. Гражданин Китая не пострадал и отказался от претензий к кыргызскому водителю и тому удалось вернуться в Кыргызстан. Попав на родину все водители были определены в небольшой карантин, после чего отпущены.

Если кыргызстанцев удастся вернуть из Ирана, по постановлению правительства они должны будут пробыть минимум две недели в карантине.

Иран — одна из стран, лидирующих в списке зараженных коронавирусом. На 10 марта в стране больше семи тысяч зараженных. В Китае — больше 80 700 человек. Всего в мире почти 114,5 тысяч зараженных, больше четырех тысяч погибших и больше 64 тысяч выздоровевших.