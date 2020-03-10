Участникам марша против насилия угрожают насилием. Активистка Бермет Борубаева сообщила, что одной из участниц угрожали, что нанесут вред ее ребенку.

В фейсбуке распространяются угрозы и предложения побить участников митинга с использованием камней и арматуры. Угрозы распространяют как фейки, так и аккаунты, выглядящие довольно реально.

Это мрак. Провокаторы перешли все границы.

Пишут «побьём, арматурой головы им разобьём», «с меня камаз камней», «засунем в зад арматуру и вытащим изо рта». И это всё в кыргызскоязычных группах.



На такие угрозы должны реагировать, а не на наши мирные собрания против насилия. pic.twitter.com/0Mcm5yiJ1a — Курут (@vvildeville) March 9, 2020

Также неизвестными были взломаны аккаунты участники удалены паблики «Реакции» и митинга против насилия в телеграме.

Кроме того, участники марша сообщают, что к ним звонили из милиции и приглашали «на беседу». Людей настоятельно просят не идти на митинг и даже связываются с их родителями. Похожее было сразу после сорванного марша за права женщин — один из участников, которого в автозаке по спине бил милиционер, сообщил, что в его дом пришли сотрудники милиции.

Митинг против насилия не могут запретить, потому что право на мирные демонстрации обеспечивает главный закон страны — Конституция. Власти пытались запретить проведение митингов до июля с ссылкой на профилактику коронавируса — правда официально присутствие зараженных вирусом в Кыргызстане не признают. Правда после сорванного марша появилось сообщение о том, что у вернувшегося из Турции кыргызстанца подозревают заражение, его должны были поместить в изоляцию.

Задержанные в Свердловском РОВД

Власти пытались запретить митинги через суд, потом стали отзывать запреты из-за критики кыргызстанцев в принятии неконституционного решения. Но 8 марта участниц марша задержали — милиция и мэрия настаивали, что организаторки не уведомили их о проведении мероприятия. Однако, согласно законам, никто не обязан уведомлять о мирной акции — организаторки могут сообщить о проведении мероприятия, чтобы им обеспечили безопасность.

Милиция очевидно знала о мероприятии — автозаки были у площади Победы в Бишкеке до марша, милиционеры и провокаторы тоже. К милиционерам обращались участницы марша и показывали провокаторов, предупреждали, что может что-то случится — на видео один из видных милицейских чиновников, замглавы ГУВД Эрлан Атантаев отказывается помогать женщинам и говорит, что пришел на площадь просто погулять. Позже он же скажет, что организаторки якобы не предупреждали о марше — хотя они были не обязаны этого делать (но все равно сделали).

Эрлан Атантаев Ашим Тагаев

Также среди милицейских чиновников, которые не помогли участницам и допустили провокацию, глава УВД Свердловского района Ашым Тагаев. В РОВД того же района после избиения провокаторами доставят около 70 участниц и участников марша, семь из которых обвинят в неповиновении. Часть из этих людей была задержана не на площади, а у РОВД, когда приехали поддержать участниц марша. Те, кого ловили на площади, сообщили о проявленном к ним насилии — ударах по голове, спине и рукам.

После митинга Генпрокуратура и Бишкекский горсуд признали запрет мирных демонстраций незаконным, потому что он противоречит Конституции. Люди, возмущенные обращением с участницами марша, решили выйти на митинг против насилия.

Провокаторы пытались оправдать избиение женщин, распространяя фейковую фотографию, где на плакатах вместо лозунгов против насилия было написано «Не хочу рожать» и «Не хочу наливать чай».

В Кыргызстане с начала года регулярно сообщают о фемициде — преступлениях против женщин. Например, незадолго до марша мужчину осудили за убийство жены топором — по его словам, он сделал это потому, что она мешала ему смотреть телевизор.