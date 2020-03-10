Жители села Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области 8 марта совместно с сотрудниками внутренних дел вышли на марш, посвященный предотвращению подростковой преступности и ранних браков среди несовершеннолетних, а также противодействию семейного насилия.

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил, что подобные мероприятия проходят ежегодно в районах, где были зарегистрированы самые частые случаи семейного насилия.

«Некоторые бросают учебу с 9-го класса. В связи с этим тоже были проведены мероприятия, провели разъяснительные беседы с родителями. Также были мы объяснили ученикам 8-9-10-11 классов [школы №8] что им делать и куда обращаться, если родители заставляют их вступить в брак», — сказал Аширбаев.

После марша милиционеры провели жителям разъяснительные работы. В Ноокатском районе с начала года было зарегистрировано 20 происшествии с фактами семейного насилия.

В Бишкеке 8-марта неизвестные люди напали на участников марша посвященному правам женщин — они разрушили плакаты и транспаранты участников. Сотрудники правоохранительных органов, наблюдавшие за этим со стороны, в итоге задержали участников марша вместо нападавших. Они были отпущены после проведения нескольких часов в здании Свердловского РОВД.



А в городе Ош мэрия и милиция запретила общественному объединению «Новый ритм» проведение «Марша за женскую солидарность 2020» в связи с коронавирусом. После этого к ним поступали «предупреждения о возможном аресте» со стороны сотрудников УВД города Ош. В связи с этим активисты объединения решили провести мероприятия против семейного насилия в офисе организации.