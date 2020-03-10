Если вы участвовали в марше за права женщин 8 марта и против вас нарушили законы, то вы можете добиться того, чтобы виновные понесли ответственность.

Необходимо заставить правоохранительные органы начать расследовать то, что произошло.

8 марта нынешние и бывшие сотрудники «Клоопа» были в числе тех, против кого тоже нарушили законы. Сегодня мы начали действовать.

Мы подали заявление в ГКНБ на действия сотрудников милиции, а в саму милицию мы подали заявления на агрессивных людей в масках.

Вы тоже можете подать аналогичные заявления. Мы подготовили для вас шаблоны, которые вы можете использовать. В них расписаны все статьи Конституции, кодексов и законов, нарушенные срывом марша.

Здесь вы можете получить доступ к заявлению в ГКНБ на действия сотрудников Свердловского РОВД

А здесь вы можете получить доступ к заявлению в милицию на действия провокаторов в масках

В наших шаблонах указаны только нарушения, связанные с воспрепятствованием проведению мирного собрания. Возможно, в вашем случае были нарушены ещё какие-то законы (например, если против вас применили физическую силу).

Если вам нужна консультация, рекомендуем обратиться к Фатиме Якупбаевой, юридическими услугами которой мы пользуемся.

Вот её номер телефона: +996553587333

8 марта в Бишкеке случилось насилие, которое ни в коем случае нельзя властям просто так прощать.

Если вдруг вы всё ещё не знаете о нём, то вот здесь все детали.