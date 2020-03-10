Кыргызстанцы, находящиеся в разных странах мира, провели акции солидарности с мирным митингом против насилия, прошедшим в Бишкеке 10 марта. В своих лозунгах участники использовали хештеги #нетнасилию и #ayalukuk.

Жительницы города Пало-Альто (штат Калифорния, США) вышли с плакатами и прошли по городу импровизированным маршем. Кроме того, они призвали кыргызстанцев, находящихся за границей, присоединиться к онлайн-акции.

Мы призываем всех, кто находится заграницей, присоединиться к нашему онлайн флешмобу и поделиться своим плакатом поддержки.

Все, кто в Бишкеке 10–Марта,в 12 дня, у памятника Уркуе Салиевой состоится мирная акция против насилия. #бизсиздерменен #8марта #нетнасилию #ayalukuk pic.twitter.com/WBsKExkjSo — Peri Adan (@Peri_Adan) March 9, 2020

Сегодня мы собрали людей для мирного марша в Пало-Алто, чтобы поддержать наших женщин в Кыргызстане. Фотографии и видео скоро будут готовы. Призываю всех кто заграницей сделать флешмоб в соц.сетях 10го марта. @Aizada @rmnttkcv @SpongeAska @alinazakypbek @eldar спасибо что пришли pic.twitter.com/hhYz0fVnRd — Peri Adan (@Peri_Adan) March 9, 2020

«Сегодня мы собрали людей для мирного марша в Пало-Алто, чтобы поддержать наших женщин в Кыргызстане», — написала одна из участниц.

Профессорка Колледжа по вопросам международной безопасности (CISA) при Национальном университете обороны Эрика Марат поддержала митинг из Вашингтона, округ Колумбия.

Несколько кыргызских девушек также провели акцию в Праге, столице Чехии. Плакат одной из них гласит «Уят президент!»

Журналистка телеканала «Апрель» Елена Нечаева, тоже присоединилась к митингу из США. Она записала видеоролик, в котором сказала следующее:

«Такие вещи терпеть нельзя. Это не просто угрозы со стороны неизвестных лиц, это показатель отношения государства к своим гражданам, и показатель того, на каком уровне находятся права человека в Кыргызстане», – заявила она.

#нетнасилию #аялукуктары #праваженщин #noviolence Я с вами, Бишкек! Publicerat av Lena Nechaeva Måndag 9 mars 2020

Митинг против насилия

Около 800 человек собрались 10 марта в Бишкеке на митинг против насилия.

Митинг стал реакцией на насилие, которое произошло 8 марта на марше за права женщин — тогда около 40 мужчин в масках атаковали участниц и участников марша, а милиция задержала жертв нападения вместо самих нападавших.

Спустя два дня милиция решила реабилитироваться и уже с утра 10 марта руководство Первомайского РОВД пообещало обеспечить безопасность.

Митингующие выдвинули ряд требований к властям Кыргызстана. В их числе отставка руководства Свердловского РОВД Бишкека за насилие на женском марше, а также проведение расследования произошедшего.