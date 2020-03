View this post on Instagram

Позор президенту! Позор милиции Кыргызстана! Хотела выйти на одиночный пикет, но оказалась не одна. В солидарность всем пострадавшим женщинам на мирном марше 8 марта 2020 года, в солидарность всем тем, кто сталкивался и сталкивается с насилием! Мы вам этого не простим! Быдло и мыркам не место в Кыргызстане! #жээнбековкетсин #8марта #маршсолидарности #маршанетнасилиеесть