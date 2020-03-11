Пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний сообщила, что 200 пожизненно осужденных обратились с письменными заявлениями об объявлении бессрочной голодовки.

По сообщению ведомства, это произошло 9 марта после утренних проверок в учреждениях №1, 16, 19, 25 ГСИН.

Осужденные требуют у судебных органов исполнить нормы их конституционных прав и нового законодательства, которое было принято после судебно-правовой реформы в стране.

ГСИН утверждает, что требования осужденных на ПЛС являются необоснованными.

По заявлению ведомства, в 2019 году на основании законодательной реформы начальники учреждений обращались в суды для «пересмотра ранее вынесенных приговоров» пожизненно осужденным.

Несмотря на это, все заявления были оставлены судами без удовлетворения, а приговоры не были пересмотрены.

Сейчас сотрудники администраций учреждений ГСИН проводят разъяснительные работы с осужденными на ПЛС с привлечением медицинских работников.

По данным ведомства, на сегодняшний день в учреждениях ГСИН отбывают сроки наказания 347 осужденных к пожизненному лишению свободы.