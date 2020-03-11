Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента предложил запретить депутатам ездить в заграничные командировки из-за риска заражения коронавирусом, а тех, кто вернулся из поездок, помещать в карантин на месяц.

«Во Франции, Испании, Иране депутаты заразили друг друга. Наши депутаты несмотря на это выезжают. Может быть, вы запретите? Так же нельзя. Некоторые депутаты находятся в Германии, а там более 1 тысячи человек болеют. Надо остановить эти командировки», — сказал Бекешев.

Спикер Дастан Джумабеков заявил, что «меры уже приняты», а с депутатами проводят беседы. «Например, раньше мы принимали гостей, проводили различные мероприятия, встречали школьников, студентов, депутатов аильных кенешей, но теперь все это временно отменили», — сказал Джумабеков.

Вернувшихся в Кыргызстан граждан должны направлять на карантин в больницу — если в стране поездки большое число зараженных коронавирусом, или на домашний карантин — если в стране поездки в принципе есть зараженные. В случае Германии, например, депутата могли бы направить в домашний карантин. Но дипломатов, членов делегаций и международных организаций в карантин не отправляют — а так как депутаты часто совершают поездки в составе официальных делегаций, вероятно, что в карантине они сидеть не будут.

Профилактика коронавируса

В Кыргызстане из-за риска заражения коронавирусом власти временно ограничили въезд в Кыргызстан гражданам Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана.

Всех вернувшихся из «опасных» стран граждан должны отправлять в карантин — однако, по сообщениям некоторых граждан, это происходит не всегда. Кроме того временно был запрещен въезд в страну по айди-паспортам — это объяснили тем, что граждане не хотят идти в карантин и возвращаются в Кыргызстан через казахскую границу по внутреннему паспорту.

Власти также рекомендовали не проводить массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. В Бишкеке пытались через суд запретить демонстрации до июля, но позже городские власти отозвали свои запреты — в том числе потому, что это решение противоречит конституционному праву на мирные собрания.

Опасения перед вирусом во всем мире повлияло также и на плановые мероприятия в Кыргызстане. Например, в конце февраля Госагентство спорта заявило, что чемпионат мира по хоккею IV дивизиона, который должен был пройти в Бишкеке, перенесут на конец весны из-за вспышки коронавируса.

С моменты вспышки коронавируса в конце декабря 2019 года в Кыргызстане не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Власти по-прежнему официально не сообщают о зараженных, хотя Кыргызстан граничит с Китаем и сотрудничает с соседом во многих сферах. Между странами постоянный поток студентов, рабочих, дальнобойщиков, бизнесменов.