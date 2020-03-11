Пропустили и меня, и пассажирку из Гонконга, после чего она уехала отдыхать в город Каракол.

«Я общался с ней и узнал, что она работает в Гонконге, поэтому я предположил, что скорее всего ее не пропустят через границу сразу, а сначала поместят на карантин. Когда мы уже проходили через границу, я заметил, что пропустили и меня, и пассажирку из Гонконга тоже, после чего она уехала отдыхать в город Каракол», — рассказал мужчина.

В аэропорту Алматы Султан и другие пассажиры столкнулись с более тщательной проверкой на коронавирус. Пассажирам не разрешали покидать самолет до тех пор, пока двое медсотрудников в специальной униформе не проверили всех пассажиров тепловизором.

Всем пассажирам летящим в Казахстан были розданы анкеты, где пассажиры должны были указать контактные данные и историю своих поездок и места проживания. В Бишкеке, по словам мужчины, никакие анкеты не выдавались.

Пассажиры обманывают погранслужбу

Бишкекчанка Алина Ким прилетела в Кыргызстан из Южной Кореи транзитом через Алматы. В международном аэропорту «Манас» ее вместе с детьми решили отправить на двухнедельный карантин.

Это произошло только потому что девушка сама рассказала об этом сотрудникам Пограничной службы.

«А кто был чуть похитрее, они сказали, что летят с Алматы, их пропустили домой. Т.е у аэропорта даже нет данных, кто, откуда, куда летит. В итоге из 13 человек, на карантин отправили только 8», — рассказала она.

Если бы мы были заражены, то, по идее, людей, с которыми мы летели, мы могли заразить.

Ким и её дети сдали тест на коронавирус в больнице и получили отрицательный результат, но домой их ещё не отпускают.

«В Бишкек мы летели в общем самолете со всеми. Там были граждане Кыргызстана, Казахстана, кто-то летел из Дели. Вопрос: если бы мы были заражены, то, по идее, людей, с которыми мы летели, мы могли заразить на 100%. Так как регистрацию мы проходили вместе, летели в одном самолете 50 минут и ехали в одном автобусе», — говорит Ким.

Палата на восьмерых

Камила Кожокматова прилетела из Италии 9 марта. По её словам, у пограничников были списки тех, кто прилетел из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом. Фамилии пассажиров были отмечены жёлтым цветом.

При выходе из самолета всех проверили тепловизором, а в очереди на паспортном контроле некоторых пофамильно отозвали обратно к группе врачей и начали регистрировать на карантин.

Вместе с Камилой летел пассажир из Японии, у которого в аэропорту была замечена температура выше нормы — его должны были поместить в инфекционную больницу Бишкек.

Камилу тоже поместили в карантин — по постановлению правительства, вернувшихся из Италии должны водворять в карантин на две недели. Ее привезли в территориальную больницу в Беловодска — в пригороде Бишкека. Ее поместили в палату с восемью другими людьми — если бы кто-то из них был заражен коронавирусом, подхватить его могли бы все.

Диагноз Кожокматовой вообще не предполагал ее соседства с людьми с какими-либо вирусами.

«В моей палате было восемь человек. Было две палаты с женщинами по восемь человек и один туалет на всех. У меня системная красная волчанка, я уже 15 лет этим страдаю. Мне нельзя в общей палате находится со всеми — я могу любой вирус подхватить, не только коронавирус, а все что угодно. И это для меня может очень плачевно закончится», — рассказывает Камила.

Женщина попросила врачей перевести ее в отдельную палату из-за ее заболевания. После долгого совещания врачи перевели ее в инфекционную больницу Бишкека в отдельный бокс.

«Скажу, что условия здесь конечно лучше. В Беловодске обычная сельская больница. Вроде бы она отапливается, но она ужасно холодная. В общем-то все очень строго. Как сказали 14 дней — так 14 дней держат всех подряд без исключения», — рассказывает Камила Кожокматова.

Коронавируса нет, но вместе лучше не собирайтесь

Пресс-секретарь Государственной Пограничной службы Гульмира Борубаева говорит, что кыргызские власти тщательно следят за тем, чтобы коронавирус не проник в Кыргызстан и упомянутые выше нарушения маловероятны.

«Мы проверяем документы, штампы, в случае, если обнаруживаем, что человек в последние 20 дней находился в одной из пяти эпидемиологически неблагополучных государств, которые обозначены у нас, то мы передаем информацию об этом человеке сотрудникам медицинской службы», — говорит она.

Мы пытались уточнить у Минздрава правила нахождения в карантине, но нас попросили связаться в республиканским штабом. Связаться со штабом не удалось.

Официально в Кыргызстане все еще нет зараженных коронавирусом. Но Минздрав и республиканский штаб по недопущению заражения коронавирусом рекомендовали ограничить или отменить массовые мероприятия — ссылаясь на это власти Бишкека даже пытались запретить через суд митинги и марши.

В начале марта Минздрав сообщил об усилении мер — вернувшихся из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии отправляют на обязательный двухнедельный карантин в больницы. Но нам известны случаи, когда это не произошло. Вернувшегося из Японии кыргызстанца, о заражении которого сообщал МИД, по возвращению в Бишкек тоже определили в карантин. К этому времени множество тестов подтвердили, что он здоров — в Японии он также находился в карантине.

Вернувшихся из Франции, Германии, Испании, Сингапура, США, Кувейта, Бахрейна, Таиланда, Тайваня, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Малайзии, Канады, Ирака и ОАЭ отправляют в домашний карантин под ежедневное наблюдение медиков — но нам и тут известны случаи, когда этого не происходит.

Но дипломатов, членов делегаций и международных организаций в карантин не отправляют.

Читать еще: