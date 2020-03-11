Получивший пять ножевых ранений мальчик все еще находится в реанимации. Его мать была убита супругом, и кыргызстанцы собирали средства, чтобы его поддержать. Минздрав сообщил, что ребенка взяли под опеку родственники погибшей матери.

Сейчас состояние мальчика относительно удовлетворительное, лечение продолжается. Ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, у него восстановлено дыхание и он начал говорить.

О том, что под опеку мальчика взяли дядя и тетя, рассказала глава фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. Ранее родственники были заняты похоронами погибшей матери ребенка.

Фонд Турдубековой проводил сбор средств на подгузники для ребенка — сейчас сбор средств уже закрыт.

Убийство матери и нападение на ребенка произошли 6 марта в Бишкеке. Убив супругу, мужчина нанес пять ножевых ранений мальчику и убил себя. Ребенок смог дойти до соседей, которые вызвали скорую помощь и милицию.

Авторка: Сева Махмудова