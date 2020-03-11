После вспышки коронавируса многие кыргызские студенты вернулись из Китая домой. Но не все — мы узнали у них, почему они решили остаться в карантинах Хайнаня, Гирина и Шанхая.

«В Китае безопаснее»

Айдай учится в магистратуре в городе Хайкоу на острове Хайнань. Здесь она обучается с ноября прошлого года. В общежитии университета проживали 450 студентов, но сейчас из-за коронавируса остались всего 100 человек, в том числе она.

«Наш университет огромный, поэтому и разделен на кампусы. В кампусах живут учителя и студенты. Кампусы — они как наши микрорайоны в Бишкеке», — говорит кыргызстанка.

Хайкоу. Фото: Unsplash \ Денни Райнто

Из-за карантина из кампуса студенты могут выйти на улицу раз в два дня — как и остальные китайцы. За территорию студенческого городка можно выйти только по пропуску — в основном, студенты выходят для того, чтобы купить продукты, ведь магазины на территории кампусов закрыты. Хотя служба доставки может привезти еду и продукты до ворот — раньше было три входа на территорию вуза, но сейчас открыт только один.

Всемирная организация здравоохранения для профилактики коронавируса рекомендовала обращать особое внимание на качество мяса и желательно варить его перед употреблением. Поэтому Айдай не ест мяса вовсе — предпочитает овощи, овсянку и рис.

«До этого был открытый вид карантина, перед выходом на улицу давали маски. Позже все перешли на закрытый карантин, никто не выходит из дома. Потому что маски нужно менять каждые 2 часа, а в Китае масок не хватает. Мы используем не простые, а трехслойные хирургические маски. Китайцы очень законопослушный народ и во время карантина никто не выходит на улицу», — говорит Айдай.

Из-за коронавируса в Китае с февраля начали обучать онлайн, потому что многие студенты уехали в свои страны.

Смогут ли помочь мне врачи из Кыргызстана? А если я заражу других кыргызстанцев?

Айдай говорит, что слышала о 160 зараженных коронавирусом в Хайнане — по информации на 11 марта, их 166, 6 человек скончались, а 159 выздоровели. Айдай не поддалась панике — она считает, что Китай достаточно развитая страна, чтобы сделать противовирусное лекарство.

«Допустим, я поеду в Кыргызстан и заражусь коронавирусом. Смогут ли помочь мне врачи из Кыргызстана? А если я заражу других кыргызстанцев? Зачем мне все это? Кто быстрее придумает противовирусное лекарство? Конечно, китайцы. Значит, для меня находиться в Китае более безопаснее», — объясняет Айдай.

«Мы не знаем, что творится снаружи»

Чанчунь. Фото: Flickr \ 李 哲宇

Алтынай с сентября 2019 года учится в Китае в городе Чанчунь — это провинция Гирин. В ее общежитии тоже карантин из-за коронавируса — в это время многие студенты были на каникулах и вернулись на родину или путешествовали по городам Китая. Университет предупредил их о карантине и дал время вернуться в общежитие, объяснив, что если они не успеют в нужный период времени, территорию вуза уже закроют.

«Все продукты нам приносят в наше общежитие. Мы на карантине. Для нас открыли столовую в общежитии, мы можем поесть там. Мы не знаем, что творится снаружи, не видим», — рассказывает она.

По ее словам, многие студенты не выходят из общежития, при входе в здание есть сотрудники, которые проверяют температуру тела каждый раз. В общежитии маски раздают бесплатно, без масок запрещено выходить на улицу.

Если выйдешь на улицу, не показав студенческий билет, то тебя проверят и допросят.

«Если выйдешь на улицу, не показав студенческий билет, то тебя проверят и допросят. Перед каждым выходом и входом проверяют температуру тела и отмечают строго. Сколько раз выйдешь в день, столько и будут проверять», — говорит Алтынай.

До вспышки коронавируса в общежитии жило около 300 человек. Но сегодня остались 100. Из них 8 человек — кыргызстанцы. В университете, где она учится, отправляют на каникулы всего на 15 дней.

Ее родители требовали вернуться в Кыргызстан, когда узнали о коронавирусе — Алтынай отказалась из-за того, что каникулы слишком короткие, возвращаться дорого. Она убедила их в своей правоте и продолжила учебу.

«Когда я созваниваюсь с ними и говорю, улыбаясь, что у меня все хорошо, то они успокаиваются», — говорит Алтынай. Она звонит родителям через день.

Алтынай говорит, что когда СМИ Китая написали о том, что в Чанчуне 37 человек возможно заразились коронавирусом, преподаватели успокаивали студентов, говорили им, что «не нужно беспокоиться, все в порядке».

На 11 марта в Чанчуне не зарегистрированы зараженные коронавирусом. Не числятся они и в провинции Гирин.

«Скажите дочери, чтобы вернулась»

Шанхай. Фото: Виталий Белошапкин

Айжан (имя изменено) учится в Шанхае уже третий год, а с 17 февраля обучение переведено в онлайн-формат. До вспышки коронавируса Айжан проводила свои каникулы в городе Санья на острове Хайнань, а когда вернулась в Шанхай, ее отправили на карантин.

Узнав, что учеба теперь будет онлайн, Айжан собиралась вернуться в Кыргызстан, но потом передумала. Не хотела отвлекаться от учебы. Из общежития Айжан может выходить два раза в день, многие кафе и столовые закрылись, но работает доставка еды.

«Еду и продукты заказываем через службы доставки. Многие люди переживали и говорили, что у нас тут суета и не хватает еды, но это неправда. Продуктов достаточно, они свежие», — говорит она.

В общежитии живут около 50 человек, включая сотрудников и студентов.

Жители других стран больше паникуют и распространяют ложную информацию в интернете.

«Если честно сказать, не сами китайцы, а жители других стран больше паникуют и распространяют ложную информацию в интернете. Что творится в других городах — не знаю, но в нашем городе все спокойно, повседневная жизнь продолжается», — говорит студентка.

Все носят маски при выходе на улицу и используют антисептик. В телефон каждого жителя приходят сообщения с новостями о коронавирусе и статистикой зараженных.

«Когда распространили информацию о коронавирусе, меня удивили не родители, а реакция их знакомых. “Скажите дочери чтобы она вернулась в Кыргызстан, она может заразиться вирусом”, — говорили некоторые. Но, мои родители отнеслись к моему решению остаться с пониманием. Почти каждый день, когда есть время, я разговариваю с ними по телефону. Я еще три года буду здесь учиться» , — говорит она.

В Шанхае на 11 марта больше 340 зараженных, трое погибших и 320 выздоровевших.

Всего в Китае почти 90 000 зараженных, больше 3 100 погибших и больше 61 500 выздоровевших. В мире заражены больше 119 000 человек, погибли более 4 200 человек, выздоровели более 65 700 зараженных. В Кыргызстане официально нет людей, признанных зараженными коронавирусом.

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