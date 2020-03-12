Из-за коронавируса, распространение которого уже признали пандемией, во множестве стран ввели ограничения — временно закрыли учебные заведения, границы, ввели карантины. В Кыргызстане пока не сообщали официально о случаях заражения вирусом, но ввели профилактические меры — как серьезные, так и абсурдные. Рассказываем подробно, как Кыргызстан пытается спастись от пандемии.

Ограничение мероприятий

После признания распространения коронавируса пандемией правительство 12 марта временно ограничило проведение всех массовых мероприятий в стране. До этого Минздрав и республиканский штаб лишь рекомендовали ограничить или отменить мероприятия. Также 12 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат предложил на месяц закрыть школы и университеты — но его предложение пока не одобрили, хотя в соседнем Казахстане с 16 марта «коронавирусные» внеплановые каникулы.

Домашние и больничные карантины

Республиканский штаб определил 3 категории стран — приехавшие из них граждане должны находиться в карантине в больнице или под наблюдением врачей в домашнем карантине.

Карантин длится две недели, хотя уже озвучены предложения увеличить изоляцию до месяца. Ранее многих прибывших в том числе из Китая брали в карантин на три дня или отпускали в домашнюю изоляцию. Однако, не все отпущенные добросовестно соблюдали условия обсервации.

В первую категорию стран попали Китай, Южная Корея, Япония, Италия и Иран. С 1 марта власти Кыргызстана временно запретили въезд в Кыргызстан для граждан этих стран. Кыргызстанцы, прибывшие из этих стран, должны в обязательном порядке помещаться в карантин в клинику.

Во вторую категорию вошли Франция, Германия, Испания, Сингапур и США. В третью — Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Тайвань, Швейцария, Великобритания, Австралия, Малайзия, Канада, Ирак и Объединённые Арабские Эмираты. Прибывшие из этих стран тоже в обязательном порядке должны находиться 14 дней под наблюдением врачей, но могут оставаться дома.

Попавшие в карантин кыргызстанцы рассказали «Клоопу» об условиях обсервации. Например, о том, что в больнице их помещают восьмером в одну палату — и если один из них окажется зараженным, то пострадает и здоровье остальных.

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Помощь от ВОЗ

Минздрав сообщил, что получил от США и ВОЗ средства индивидуальной защиты для реагирования на вспышку коронавирусной инфекции. Туда входят 10 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 1,4 тысяч халатов, 200 защитных очков и 200 масок для лица типа FFP2.

Также Республиканский штаб сообщил, что ряд отечественных компаний начнет производство медицинских масок.

Ранее глава управления стратегического развития Департамента лекарственного обеспечения Минздрава Жылдыз Жумагулова сказала, что в Кыргызстане нет собственного производства медицинских масок. А в странах поставщиках, в России, Турции и Китае ввели временный запрет на экспорт.

«Мы рассматриваем альтернативный ввоз из других стран. Здесь еще вопрос стоимости масок — в некоторых странах цена выше той, по которой кыргызстанцы обычно покупают», — говорила Жумагулова.

Тем не менее, маски — не спасение от коронавируса. Обычные маски безопасны в течение 20 минут, иногда дольше, но после их нужно менять. И маски нужны больным, чтобы не заражать других, их же чаще носят здоровые люди, надеясь, что это спасет их от заражения.

Фото: ДУМК

Дезинфекция

12 марта правительство рекомендовало предпринимателям «воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами».

Погранслужба утверждает, что во всех пунктах пропуска установила дезинфекционные барьеры и проводит дезинфекцию транспортных средств.

Мэрия города Бишкек сообщила, что начала «дезинфекционную обработку точек густой концентрации людей, в особенности, маршруток, торгово-рыночных комплексов столицы».

Правительство также поручило всем министерствам, госкомитетам и местным администрациям обеспечить население дезинфицирующими средствами и провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения.

Республиканский штаб недавно поручил полномочным представителям в областях и администрациям районов организовать и проводить на регулярной основе дезинфекции всех местных торговых точек (рынков).

Духовное управление мусульман Кыргызстана начало дезинфекцию мечетей, а также рассказывает прихожанам и ученикам медресе о коронавирусе.

«Реальные меры»

Готовность к коронавирусу подтвердил и замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев — он заявил, что у Кыргызстана для этого «есть специальные вещи, отдельные шлемы. Есть все необходимое».

Фото: 24.kg

Также 8 марта муфтият Кыргызстана организовал тулоо (жертвоприношение) против коронавируса. В Бишкеке тогда зарезали двух бычков и мясо раздали нуждающимся.

В обряде жертвоприношения принял участие и главный муфтий страны Максатбек Токтомушев.

«Садака (подаяние) защищает от различных бед. Не стоит впадать в панику по поводу коронавируса. Наши предки в таких случаях по традиции и шариату проводили тулоо и просили у Всевышнего защиты от болезней, смертей и других бед. Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу благополучие, единство, мир и процветание», — сказал муфтий.

12 марта тулоо также провели в Военно-Антоновке в Чуйской области, в Нарыне и в Джалал-Абаде.

Кыргызстан «под защитой бога»

Недавно на одной из пресс-конференций общественный деятель, Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай) заявил, что коронавирус не придёт в Кыргызстан.

«Я направил коронавирус и начертил границы. Направил, чтобы земля очистилась, чтобы править миром. У меня есть способность судить через природные силы. Мои слова, мое мнение — это закон, а мое оружие — природные силы», — сказал Абдылдаев. В августе 2019 года он объявил себя богом, а в 2017 году баллотировался в президенты.

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