В Специализированном межрайонном суде города Алматы прошло разбирательство по делу двух организаторок мирного марша 8 марта. Их оштрафовали на общую сумму в 145 тысяч 462 тенге (366 долларов США).

По словам девушек, марш 8 марта прошёл мирно — не было никаких задержаний организаторов и участников митинга. Однако, 10 марта двум организаторкам — Фаризе Оспан и Арине Осиновской — пришла повестка в суд.

11 марта прошло 2 судебных разбирательства в отношении девушек.

Фаризу Оспан оштрафовали на 13 тысяч 255 тенге (33 доллара США) «за мелкое хулиганство».

Арину Осиновскую оштрафовали на 65 тысяч 958 тенге (166 долларов США) по двум статьям — «за мелкое хулиганство» на 13 тысяч 252 тенге (33 доллара США) и за участие в несанкционированном митинге на 53 тысячи тенге (133 доллара США).

Как проходил суд

Фариза Оспан, Арина Осиновская. Фото: Малика Ауталипова \ Adamdar

Во время суда над Осиновской судья просил все СМИ удалиться из зала, хотя заседание было открытым. Обвиняемая не согласилась с этим и ходатайствовала об отводе судьи, но получила отказ от председателя административного суда.

В итоге в суде поменяли зал, намного меньше предыдущего, где вынесли решение Осиновской за закрытыми дверьми. Туда никого не пускали.

К моменту, когда начался второй суд уже над Фаризой Оспан, журналисты и активисты, которые пришли её поддержать были уставшими и голодными — шёл четвёртый час суда.

«В коридоре только и разговоров, что о жареном рисе и о курице. Все устали и сильно проголодались. Кто-то из активистов и журналистов уже даже сидит на полу», — пишет корреспондентка «Медиазоны» Дария Женисхан.

Судья Нуржан Мухамеджан признал виновной активистку Фаризу Оспан в мелком хулиганстве за сожжение траурного венка на марше.

«Я не чувствую за собой вину. То, что мы сделали — сожгли венок, олицетворявший все те патриархальные устои, против которых мы выступаем — было круто. И я бы повторила это ещё много раз. Потому что устала бояться, я не верю даже полиции, тогда кто меня сможет защитить?» — сказала Оспан.

Мирный марш 8 марта

В Алматы 8 марта прошел мирный марш за права женщин. Участники и участницы марша прошли от ЦУМа на «Арбате» до театра оперы и балета имени Абая. Они требовали от властей не выпускать насильников по условно-досрочному освобождению, принять закон о сексуальных домогательствах, криминализировать домашнее насилие и следить за исполнением наказания.

В Конституции Казахстана говорится, что граждане РК вправе мирно проводить собрания, митинги, марши, демонстрации, шествия и пикетирования.

Но 22 ноября 2019 маслихат (собрание депутатов) города Алматы постановил дополнительный порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. В нём говорится, что теперь, в Алматы проводить мирные митинги и марши можно только в двух местах — в сквере за кинотеатром «Сары Арка» и парке имени Махатма Ганди.

Мирные марши 8 марта, прошли только в двух странах Центральной Азии — Казахстане и Кыргызстане. В Бишкеке, марш за права женщин, сорвали еще до его начала. Тогда неизвестные люди в масках и калпаках начали кидать в участниц марша яйцами, физически нападать на них и рвать их плакаты.

Авторка: Сева Махмудова

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