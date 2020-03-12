В Специализированном межрайонном суде города Алматы прошло разбирательство по делу двух организаторок мирного марша 8 марта. Их оштрафовали на общую сумму в 145 тысяч 462 тенге (366 долларов США).
По словам девушек, марш 8 марта прошёл мирно — не было никаких задержаний организаторов и участников митинга. Однако, 10 марта двум организаторкам — Фаризе Оспан и Арине Осиновской — пришла повестка в суд.
11 марта прошло 2 судебных разбирательства в отношении девушек.
Фаризу Оспан оштрафовали на 13 тысяч 255 тенге (33 доллара США) «за мелкое хулиганство».
Арину Осиновскую оштрафовали на 65 тысяч 958 тенге (166 долларов США) по двум статьям — «за мелкое хулиганство» на 13 тысяч 252 тенге (33 доллара США) и за участие в несанкционированном митинге на 53 тысячи тенге (133 доллара США).
Как проходил суд
Во время суда над Осиновской судья просил все СМИ удалиться из зала, хотя заседание было открытым. Обвиняемая не согласилась с этим и ходатайствовала об отводе судьи, но получила отказ от председателя административного суда.
В итоге в суде поменяли зал, намного меньше предыдущего, где вынесли решение Осиновской за закрытыми дверьми. Туда никого не пускали.
К моменту, когда начался второй суд уже над Фаризой Оспан, журналисты и активисты, которые пришли её поддержать были уставшими и голодными — шёл четвёртый час суда.
«В коридоре только и разговоров, что о жареном рисе и о курице. Все устали и сильно проголодались. Кто-то из активистов и журналистов уже даже сидит на полу», — пишет корреспондентка «Медиазоны» Дария Женисхан.
Судья Нуржан Мухамеджан признал виновной активистку Фаризу Оспан в мелком хулиганстве за сожжение траурного венка на марше.
«Я не чувствую за собой вину. То, что мы сделали — сожгли венок, олицетворявший все те патриархальные устои, против которых мы выступаем — было круто. И я бы повторила это ещё много раз. Потому что устала бояться, я не верю даже полиции, тогда кто меня сможет защитить?» — сказала Оспан.
Мирный марш 8 марта
В Алматы 8 марта прошел мирный марш за права женщин. Участники и участницы марша прошли от ЦУМа на «Арбате» до театра оперы и балета имени Абая. Они требовали от властей не выпускать насильников по условно-досрочному освобождению, принять закон о сексуальных домогательствах, криминализировать домашнее насилие и следить за исполнением наказания.
В Конституции Казахстана говорится, что граждане РК вправе мирно проводить собрания, митинги, марши, демонстрации, шествия и пикетирования.
Но 22 ноября 2019 маслихат (собрание депутатов) города Алматы постановил дополнительный порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. В нём говорится, что теперь, в Алматы проводить мирные митинги и марши можно только в двух местах — в сквере за кинотеатром «Сары Арка» и парке имени Махатма Ганди.
Мирные марши 8 марта, прошли только в двух странах Центральной Азии — Казахстане и Кыргызстане. В Бишкеке, марш за права женщин, сорвали еще до его начала. Тогда неизвестные люди в масках и калпаках начали кидать в участниц марша яйцами, физически нападать на них и рвать их плакаты.
Авторка: Сева Махмудова