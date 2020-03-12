Обновлено в 20:00.

Международные организации ОБСЕ и ООН «обеспокоены» нападением на активисток 8 марта. Они призвали кыргызские власти защищать права женщин и создать площадку для диалога.

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир написала в своем твиттере, что «власти Кыргызстана и милиция должны защищать право женщин на мирные собрания».

«Я глубоко обеспокоена событиями в Бишкеке, посвященными Международному женскому дню. Женщины, протестующие против гендерного насилия, сами подвергались насилию», — написала она.

ООН призвала власти предоставить гражданам страны «защиту от угроз и насилия». «Когда госорганы не предпринимают действий против лиц, виновных в запугивании и насилии, они создают в умах населения непреднамеренное впечатление, что эти люди в масках и все те, кто способствуют ненависти и нетерпимости, поддерживаются государством. ООН верит, что это не так», — говорится в заявлении организации.

В международной организации считают, что Жогорку Кенеш и правительство должны создать площадку и условия для «диалога по правам женщин», свободные от насилия и ненависти.

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» обратилось в ОБСЕ и ООН и призвало международные организации отреагировать на действия милиции и жесткий разгон мирного «Женского марша солидарности».

Правозащитники считают, что ОБСЕ И ООН должны повлиять на кыргызские власти и призвать их провести объективное расследование случившегося.

«Международные организации должны потребовать от властей Кыргызстана привлечения к ответственности сотрудников милиции и мужчин в масках и калпаках, которые напали на участниц марша», — говорится в обращении «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Провокаторы. Фото: Александра Титова

Заявления правозащитников были сделаны после жесткого разгона мирного марша за права жещин 8 марта. Активистки подверглись нападению со стороны мужчин в масках и белых калпаках.

В результате около 70 участниц марша доставили в УВД Свердловского района. Демонстранты около трех часов находились в актовом зале УВД. Сотрудники милиции не представлялись, не объяснили причину задержания, а также не допустили адвокатов в здание УВД.

На шестерых организаторок марша составили протоколы о задержании по статье 82 Кодекса о нарушениях «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел». Все они не согласны с обвинениями.

Также милиция заявила, что задержала пятерых провокаторов, и составила на них протоколы по 82 статье.

Однако активистки настаивают, что при разгоне акции, ни один из провокаторов не был задержан и доставлен в милицию. Несколько СМИ Кыргызстана сообщили, что действия провокаторов были согласованы с правоохранительными органами и осуществлялись с молчаливого согласия властей.



10 марта 2020 года как минимум девять из задержанных демонстранток подали жалобы на незаконные действия милиции Свердловского района в Государственный комитет национальной безопасности.





