Граждане, массово зарегистрированные в городах, где 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши, пока не включены в списки избирателей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглава Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

«Они [зарегистрированные граждане] были поставлены на учет в общежитиях или других местах. По 30 городам и айылам, где пройдут выборы, по состоянию на 14 февраля 2020 года было 340 479 избирателей, в контрольном списке – 342 545 избирателей. То есть в целом их стало больше всего на 2 066 человек. По городу Ошу стало больше на 567 человек. По остальным решение о включении в списки будет принято только после завершения расследования со стороны правоохранительных органов», — сказал Бекматов.

По официальной информации, до 1 января 2020 года в Оше было прописано около 222 тысяч граждан — из них 139 117 имели право голоса. С начала года по 13 февраля в Оше было прописано 35 895 граждан.

Аналогичный рост был замечен и в Токмоке и Караколе, где также пройдут выборы в местные кенеши — с января по 13 февраля 2020 года на регистрационный учет встали 6 745 и 3 159 человек соответственно.

На том же заседании заместитель Генерального прокурора Нурлан Дюйшобаев сообщил, что по факту массовой регистрации граждан в жилых домах начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». Подозреваются сотрудники паспортных столов.

В выборах в городские кенеши, которые пройдут 12 апреля, будут участвовать 22 политические партии.

Выборы пройдут в Оше, Токмоке, Караколе, Майлуу-Суу, Балыкчи и в ряде сёл. Четыре из 22 партий — «Мекеним Кыргызстан», «Өнүгүү-Прогресс», «Биримдик» и «Кыргызстан» — намерены участвовать во всех городских выборах.

Для участия в выборах в Ошский городской кенеш были зарегистрированы 9 партий. Помимо вышеназванных партий на выборах в Оше будут участвовать «Улуу-Журт», «КЛДП», «Эмгек», «Бирик» и «Бир Бол».