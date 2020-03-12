Судебная коллегия Бишкекского городского суда 12 марта отказала адвокатам «Клоопа» и «Азаттыка» в переносе процесса в Ленинский районный суд.

Адвокаты СМИ намерены обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Ранее адвокаты, представляющие издания по делу о защите чести Райымбека Матраимова, просили перенести судебное заседание из Свердловского райсуда в Ленинский, так как единственный ответчик, относящийся к этому района – информагентство 24.kg – пошел на мировую.

Адвокатка семьи Матраимовых Татьяна Карыжинская заявила на суде, что подсудность издания 24.kg все еще «не подлежит сомнению».

«Да, 24.kg написали об отсутствии [у них] доказательств. В то же время они не указали, что эти сведения не соответствуют действительности. […] Мы настаиваем на том, чтобы сведения из заголовка “Коррупционные схемы ведут к клану Матраимовых” были признаны судом недействительными», – сказала Карыжинская.

На данный момент, процесс будет продолжаться в том же Свердловском райсуде. Поскольку Бишкекский горсуд не удовлетворил прошение адвокатов ответчиков об отводе судьи, дело продолжит вести судья Жылдыз Ибраимова.

Ранее Ибраимова вынесла определение об аресте банковских счетов всех трёх изданий, а позже отозвала его.