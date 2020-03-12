Пользователь твиттера 12 марта опубликовал фото, на котором милиционеры принимают объяснительные у двух людей в пабе Alibi Stand Up. Автор твита написал, что на выступление пришла милиция и потребовала написать объяснительную за «стеб над властью».

Позже твит был удален.

«Никого не штрафовали»

Журналистка «Клоопа» связалась с владельцем паба Максатом Сейткалиевым. По его словам, бывшая сотрудница заведения обратилась в милицию с заявлением о том, что в этом заведении звучали «оскорбительные шутки про нынешнего президента». Он считает, что она сделала это, потому что обиделась на увольнение из паба.

«Никого не штрафовали, в РОВД не ездили. […] Мы шутили, и про беглых президентов, и про произошедшее 8 марта и Кырк Чоро – не было прям конкретных заявлений. Насчет проверки материалов были вопросы, можем ли мы показать видео, прочитать шутки, но мы не могли предоставить такого, потому что это был “Открытый микрофон”, и выступали разные люди», – рассказал владелец заведения.

По его словам, милиция взяла объяснительные по поводу материалов комиков и подтвердила, что не было никаких оскорблений.

«Они пришли с добрыми намерениями, поняли, что у нас тут творческие люди выступают, что мы развиваем комедию, и ушли. В интернете писали, что на наших резидентов накинулись, но это все неправда, заявление было написано именно на клуб», – отметил Сейткалиев.

Невыданная зарплата

Сначала в пресс-службе ГУВД Бишкека не смогли объяснить причину, почему резиденты StandUp писали объяснительные.

Позже в УВД Первомайского района сообщили, что 11 марта 2020 года примерно в 21:30 в дежурную часть УВД Первомайского района Бишкек поступило сообщение о том, что в заведении «Alibi Stand Up Pub» происходит скандал.

По информации милиции, девушка обратилась к ним с заявлением о том, что владелец заведения не выплачивает ей зарплату. Обращение было зарегистрировано в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Невыплата заработной платы, пенсии, пособия».

«Боятся сказать лишнее»

После пресс-релиза милиции, владелец Alibi Stand Up Pub в интервью изданию 24.kg заявил, что зарплату девушке выплачивали регулярно после каждой смены, а уволена она была, так как «психически нездорова».

Максат Сейткалиев отметил, что сейчас стендаперы «боятся что-то лишнее сказать».

«Даже если были бы такие шутки, это же не значит, что каждый раз нас должны заставлять писать объяснительные», — сказал он.

Alibi Stand Up Pub

Alibi Stand Up Pub – это площадка, на которой бишкекские комики выступают в различных комедийных форматах и жанрах. Он был открыт меньше года назад, и объединил как более опытных, так и начинающих комиков.

«Открытый микрофон (Open Mic)» – мероприятие, когда каждый желающий может свободно выступить со своим материалом.



