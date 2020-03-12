Коронавирус COVID-19 признан пандемией, в мире уже больше 120 тысяч заболевших и больше 4700 умерших, но в Кыргызстане…

В Кыргызстане официально 0 случаев и мало информации. На протяжении последних двух дней мы пытались задать очень важные вопросы минздраву Кыргызстана, но безуспешно: по телефону нам ответы не дают, зато предлагают отправить запрос, на который они могут отвечать две недели. (Да, нам тоже смешно, но и грустно одновременно.)

Мы в редакции Клоопа считаем, что это не тот случай, когда власти могут себе позволить давать информацию так долго и так скудно. Мы требуем ежедневных отчётов Минздрава и правительства о ситуации с коронавирусом, и мы требуем, чтобы власти дали ответы на следующие вопросы:

Сколько человек прошли тестирование? (Ответ на этот вопрос мы требуем давать ежедневно.)

Какое количество тестов на коронавирус есть в наличии в Кыргызстане? (Ответ на этот вопрос мы требуем давать хотя бы раз в неделю.)

Какой тип тестов у нас есть? ПЦР (и какой именно ПЦР) или иммунологический?

Если это ПЦР, сколько в стране ПЦР-аппаратов, способных проводить анализы на коронавирус?

Сколько времени занимает проведение каждого из этих тестов?

Сколько в Кыргызстане можно провести тестов в день?

Являются ли эти тесты предварительными скринингами или окончательными. Какого из них сколько?

Позволяют ли эти тесты выявить вирус в инкубационный период?

Откуда эти тесты? Это гумпомощь?

Если гумпомощь, то чья?

Если тесты были закуплены, был ли конкурс? Кто поставщик?

Каким образом тесты лицензировались и проверялись Минздравом?

Какое количество лабораторий в Кыргызстане могут проводить тесты?

Какие лаборатории проводят эти тесты?

Какое количество медперсонала было обучено проводить окончательные и скрининговые тесты?

Требуем озвучить ответы на эти вопросы в течение 13 марта. Если вы согласны с тем, что власти Кыргызстана должны немедленно ответить и потом давать ежедневные отчеты, поделитесь этой записью во всех соцсетях.