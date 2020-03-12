Коронавирус COVID-19 признан пандемией, в мире уже больше 120 тысяч заболевших и больше 4700 умерших, но в Кыргызстане…
В Кыргызстане официально 0 случаев и мало информации. На протяжении последних двух дней мы пытались задать очень важные вопросы минздраву Кыргызстана, но безуспешно: по телефону нам ответы не дают, зато предлагают отправить запрос, на который они могут отвечать две недели. (Да, нам тоже смешно, но и грустно одновременно.)
Мы в редакции Клоопа считаем, что это не тот случай, когда власти могут себе позволить давать информацию так долго и так скудно. Мы требуем ежедневных отчётов Минздрава и правительства о ситуации с коронавирусом, и мы требуем, чтобы власти дали ответы на следующие вопросы:
- Сколько человек прошли тестирование? (Ответ на этот вопрос мы требуем давать ежедневно.)
- Какое количество тестов на коронавирус есть в наличии в Кыргызстане? (Ответ на этот вопрос мы требуем давать хотя бы раз в неделю.)
- Какой тип тестов у нас есть? ПЦР (и какой именно ПЦР) или иммунологический?
- Если это ПЦР, сколько в стране ПЦР-аппаратов, способных проводить анализы на коронавирус?
- Сколько времени занимает проведение каждого из этих тестов?
- Сколько в Кыргызстане можно провести тестов в день?
- Являются ли эти тесты предварительными скринингами или окончательными. Какого из них сколько?
- Позволяют ли эти тесты выявить вирус в инкубационный период?
- Откуда эти тесты? Это гумпомощь?
- Если гумпомощь, то чья?
- Если тесты были закуплены, был ли конкурс? Кто поставщик?
- Каким образом тесты лицензировались и проверялись Минздравом?
- Какое количество лабораторий в Кыргызстане могут проводить тесты?
- Какие лаборатории проводят эти тесты?
- Какое количество медперсонала было обучено проводить окончательные и скрининговые тесты?
Требуем озвучить ответы на эти вопросы в течение 13 марта. Если вы согласны с тем, что власти Кыргызстана должны немедленно ответить и потом давать ежедневные отчеты, поделитесь этой записью во всех соцсетях.