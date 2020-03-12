В 12 часов 12 марта должна была состояться пресс-конференция о правительства о мерах, предпринимаемых для профилактики коронавируса, но ее отменили. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КР.

«Правительство отменило. Мы пока не знаем причин отмены», — сказал Минздрав. В «Кабаре», где должна была пройти пресс-конференция, тоже не знают причины отмены мероприятия.

На пресс-конференции Минздрав обещал рассказать о состоянии эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Власти регулярно сообщают, что принимают меры для профилактики — карантины и ужесточение проверок на границах. Но люди в соцсетях делятся историями о том, как их близкие избежали карантина.

Ранее в интервью «Клоопу» кыргызстанцы также рассказали о недостаточности принятых властями мер. В их числе условия карантинов, когда в одной палате содержатся по восемь человек — и если в палате будет кто-то с коронавирусом, то потенциально им могут заразиться и остальные.

11 марта ВОЗ признал пандемию коронавируса.

Коронавирус в Кыргызстане

Власти все еще не признали существование зараженных коронавирусом в Кыргызстане. Хотя страна граничит с Китаем — между государствами постоянный поток бизнесменов, дальнобойщиков и студентов.

Среди предпринятых мер по профилактике коронавируса — рекомендация об ограничении или отмене массовых мероприятий. Ограничить пятничные молитвы предложили и ДУМК, но духовное управление заявило, что это маловозможно, потому что в пятницу нужно молиться непременно в мечетях. Тем не менее для профилактики в мечетях начали проводить дезинфекцию помещения и рассказывать прихожанам и ученикам медресе о коронавирусе.

Депутат Дастан Бекешев предложил ограничить заграничные поездки своих коллег, а вернувшихся направлять в карантин на месяц. Правительство хотя и ужесточило карантинные меры для кыргызстанцев, членов официальных делегаций это не касается, они не отправляются в карантин. Соответственно, если депутат был в официальной делегации, высок риск что он без карантина придет в парламент, будучи зараженным коронавирусом.

Ранее Минздрав сообщал, что готов к коронавирусу — а замминистра утверждал, что у них есть “защитные шлемы” и другая амуниция. Также министерство сообщило, что проверяет на вирус только прибывших из других стран, остальные при подозрении должны отправляться в поликлиники — некоторые кыргызстанцы последовали этому совету, но в районных больницах им сказали, что не могут помочь.