«Мы отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Минздрав вынес рекомендации об опасности скопления людей больше ста человек. Это что, показуха? А что, на тоях собираются не больше ста человек или в торговых центрах меньше?»

Так сказал депутат Исхак Пирматов на заседании парламента 12 марта, когда обсуждали меры, которые власти приняли для недопущения появления коронавируса в Кыргызстане.

На том же заседании предложили отменить занятия в школах и проведение тоев — в том же Казахстане с 16 марта введут внеплановые каникулы для школьников.

Недоволен Пирматов и тем, как проверяют вернувшихся из других стран кыргызстанцев на границе и аэропорту.

«Вот Америка закрыла границу для всех европейцев. А у нас что? Просто наблюдение? Правительство, вы какие-то выводы делаете? Раньше говорили, что инкубационный период длится 14 дней, сейчас он длится 27 дней или один месяц. В Кыргызстан заезжают из Кореи, Китая. Этих людей проверяют тепловизором. Это единственный наш метод. Все это неэффективно», — сказал он.

Правительство должно было провести пресс-конференцию после заседания, но отменило ее. Тем не менее на сайте правительства опубликовали постановление о временном ограничении проведения массовых мероприятий.

«Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания рекомендовано воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами», — сообщает правительство.

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