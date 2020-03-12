В Иссык-Кульской области браконьера приговорили к штрафу в миллион сомов в пользу государства. В декабре прошлого года мужчину задержали в охотничьем угодье за незаконную охоту — при нем была туша архара Марко Поло. Мужчине удалось бежать — он угрожал оружием тем, кто его задержал.

Позже он вернулся с другом и взял в заложники двух человек — егеря и сотрудника Госагентства лесного хозяйства. Их удерживали более трех часов, а доказательства незаконной охоты и видео задержания браконьера удалили.

Против браконьера возбудили дело по статьям «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья» а также по статье «Уничтожение животных».

В госагентстве утверждают, что браконьеру также грозит уголовная ответственность «За сопротивление, угрозу огнестрельным оружием» и «За незаконное удержание должностного лица» — по этим статьям расследование продолжается.

Но о наказании напарника браконьера ничего неизвестно. О том, что напарник был, сообщило Госагентство лесного хозяйства, но в УВД Иссык-Кульской области это отрицают.

Штраф за браконьерство

В 2017 году были установлены штрафы за браконьерство. Например, за убийство архара грозит штраф в размере одного миллиона сомов. Браконьерство также может наказываться исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Архар Марко Поло или памирский архар числится в Красной книге, как животное, которое находится «почти под угрозой» — коммерческая охота на него запрещена.