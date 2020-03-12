На заседании парламента депутатка Наталья Никитенко подняла тему о сорванном провокаторами марше и призвала установить их личности.

«Согласна с коллегами, что нужно принимать меры из-за коронавируса, но у нас в стране процветает свой вирус — «вирус ненависти и насилия, в частности, насилия в отношении женщин»» — заявила депутатка.

Наталья Никитенко также призвала дать оценку действиям правоохранительных органов.

«Я считаю, что однозначно должны быть установлены личности провокаторов в масках и должна быть дана оценка действиям правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы предотвратить провокацию, забрали женщин в Свердловское РОВД», — сказала Никитенко.

Срыв марша за права женщин

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты. Затем милиция задержала жертв нападения, а не тех, кто атаковал.

Провокатор. Фото: Александра Титова

Милиция задержала жертв нападения — всего около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть жертв нападения выпустили без предъявления обвинений.

Организаторки марша — 7 человек — провели в РОВД больше времени. Некоторым из них грозит штраф из-за «неповиновения» сотрудникам милиции.

Задержание участницы мирного марша. Фото: Александра Титова

После милиция сообщила, что также были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, но нападавших было около 30 и милиция могла задержать их во время марша.

Судя по видео, организаторки марша обращались за помощью и предупреждали, что может что-то случиться, но замглавы ГУВД Эрлан Атантаев отказывался помогать женщинам и говорил, что пришел на площадь просто погулять. Позже он же сказал, что организаторки якобы не предупреждали о марше — хотя они были не обязаны этого делать (но все равно сделали).

Также среди милицейских чиновников, которые не помогли участницам и допустили провокацию, глава УВД Свердловского района Ашым Тагаев.

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