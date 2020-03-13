Абдыжапар Бекматов

В Оше 12 марта прошла координационная встреча между представителями государственных органов, СМИ и гражданского общества.

Замглавы Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов заявил там, что одной из главных проблем предстоящих выборов является подкуп голосов избирателей и применение административного ресурса. Выборы, несмотря на профилактику коронавируса, не перенесены — но этот вопрос рассматривается.

Коронавирус и выборы в местный кенеш

Правительство, по рекомендации Республиканского штаба, ввело временное ограничение на проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Несмотря на то, что ограничения были введены только вчера, уже 5 марта мэрия Жалал-Абада отменила мероприятия по случаю празднования Дня калпака, а мэрия Оша 8 марта запретила марш гражданских активистов за права женщин.

Абдыжапар Бекматов пояснил, что согласно закону «О выборах депутатов местных кенешей», выборы должны пройти во второе воскресенье апреля или октября. По его словам, решение Республиканского штаба или постановление правительства не могут изменить норму закона, но этот вопрос обсуждается.

Политические кампании несомненно нужны, но для нас важнее безопасность государства.

«Есть решение республиканского штаба: не проводить массовые мероприятия. Но есть и наш закон. Решение штаба или постановление правительства не могут изменить нормы в этом законе. Но прежде мандата и политических кампаний мы должны думать о безопасности государства.

В ближайшие дни в городах начнутся агитационные мероприятия. По этому поводу вчера и сегодня прошли обсуждения. В ближайшие дни официально будет озвучено решение. Политические кампании несомненно нужны, но для нас важнее безопасность государства. Поэтому я надеюсь, что это будет нашим совместным решением. Говоря про нормы закона мы не должны забывать про безопасность», — сказал Бекматов.

Госслужащие в политических партиях и сбор паспортов студентов

По словам Бекматова, государственный служащий имеет право быть кандидатом в местный кенеш, однако после регистрации он должен приостановить свою деятельность.

Издание «Кактус» ранее опубликовало статью, в которой выяснилось, что большинство кандидатов в списке партии «Биримдик» — это действующие депутаты горкенеша, госслужащие, преподаватели ВУЗов и предприниматели.

В списке «Биримдик» под 36 номером — декан факультета мировых языков ОшГУ Сабыркуль Калыгулова. Телеканал «Ынтымак» 12 февраля выпустил материал о сборе паспортов студентов этого факультета, а также попытке подкупа голосов за 500-2000 сомов. Позднее журналистку, которая готовила материал, допросили в милиции в качестве свидетеля и попросили раскрыть источники.

Приезжие студенты, временно прописанные в общежитиях и других местах, участвовать в выборах не смогут.

«Ни у кого нет прав собирать и использовать паспорта студентов. Как вы знаете студенты и военнослужащие не участвуют на выборах в местные кенеши. Это чётко поставленные нормы — они не являются членами местного сообщества. Только член местного сообщества может участвовать на выборах [в местные кенеши]. Поэтому студентам запрещается участвовать в выборах, только если студент не состоит на постоянном учёте в городе Ош.

Приезжие студенты, временно прописанные в общежитиях и других местах, участвовать в выборах не смогут. Эти нормы прописаны в законе «О внутренней миграции». Если гражданин приезжает в местность для учебы или получения опыта более чем на 45 дней, он должен обратиться в уполномоченный орган. Другими словами он должен встать на учет. А преподавателей мы не можем отстранить от работы, но они должны приостановить свою деятельность», — объяснил Бекматов.

Участие в выборах членов ОПГ

Замглава ЦИК сообщил, что ведомство не может опубликовать имена кандидатов, которые состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ. Согласно закону, если у человека, состоящем на оперативном учете нет судимости, то он может быть кандидатом в депутаты.

Ни Министерство внутренних дел, ни ЦИК не могут определить членов организационных преступных группировок.

«Ни Министерство внутренних дел, ни ЦИК не могут определить членов организационных преступных группировок. МВД ведет только оперативный учет. А вот «ярлык», статус им определяет суд. Поэтому нельзя объявлять [членами преступных группировок кандидатов, которые числятся на оперативном учете]», — сказал Бекматов.

До этого заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявлял, что «ОПГ в Кыргызстане нет». Однако позднее он уточнил, что в стране нет официально признанных членов ОПГ. Многих кыргызских политиков местных кенешей и даже парламента в обществе негласно причисляют к преступным группировкам — а иногда они даже фигурируют в сводках криминальных новостей из-за драк или перестрелок. А одного из теперь уже экс-депутатов парламента Дамирбека Асылбека уулу приговорили в Казахстане к 10 годами лишения свободы как главу группировки контрабандистов.

Про массовую регистрацию граждан

Ранее Бекматов на заседании парламента заявил, что граждане, массово зарегистрированные в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, пока не включены в списки избирателей.

Однако согласно закону, список избирателей можно менять, пока до выборов не останется 14 дней. В случае с предстоящими выборами в местные кенеши, изменения можно будет внести до 28 марта.

«В СМИ появилась информация, что в городе Ош зарегистрировалось около 35 тысяч граждан. ГРС подтвердила этот факт. Но это не значит, что они вошли в список избирателей. Для этого они должны пройти еще несколько процедур — после этого они могут войти в список избирателей», — сказал замглавы ЦИК.

Религиозные деятели в агитации партий

Закон запрещает религиозным деятелям заниматься агитацией. А если религиозный деятель зарегистрируется в качестве кандидата, то он должен приостановить свою деятельность.

«Закон лишает права проводить агитацию религиозных деятелей. Однако, если он кандидат, мы не можем ограничивать его права. Но на выборах он должен приостановить свою деятельность», — сказал Бекматов.