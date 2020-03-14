Совбез принял решение закрыть школы и университеты на трехнедельный карантин. Карантин начнется уже 16 марта. При этом официально в Кыргызстане все еще нет зараженных коронавирусом.

Кыргызстан последовал примеру Казахстана, который отпустил школьников на ранние каникулы с 16 марта по 5 апреля, после чего в стране сообщили о первых случаях заражения.

«Есть и те, кто сомневается в отсутствии коронавируса в стране. С регистрацией данной инфекции в ближайшей соседней стране — Казахстане — у нас тоже будут усиливаться беспокойства. Это естественный процесс», — сказал на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков.

Закрыть школы на карантин предлагал на заседании парламента депутат Тазабек Икрамов — но тогда власти сообщали, что пока такого в планах нет.

Хотя власти решили обезопасить учеников от возможного заражения, перепись населения и выборы в местные кенеши пока не передвинуты со своих дат. Хотя в ЦИК заявили, что рассматривают вопрос о перенесении выборов на более безопасную дату.