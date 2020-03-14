Космосбек Чолпонбаев

Минздрав Кыргызстана дал пресс-конференцию о коронавирусе на следующий день после того, как «Клооп» разместил открытое обращение к правительству о нехватке информации.

Эти события, возможно, не взаимосвязаны, но в тот же день, 13 марта, правительство Кыргызстана выпустило пресс-релиз о ситуации с коронавирусом. Учитывая специфичность вопросов Клоопа, у редакции сложилось ощущение, что часть пресс-релиза — это ответы именно на наши вопросы. Спасибо, если это так.

Рассказываем, как министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и пресс-служба правительства ответили на наши вопросы.

Ответы на вопросы «Клоопа». Спойлер — зараженных нет.

Сколько человек прошли тестирование? «На сегодняшний день тест на коронавирус прошли 1545 человек. У всех отрицательные результаты на эту инфекцию».

«На сегодняшний день тест на коронавирус прошли 1545 человек. У всех отрицательные результаты на эту инфекцию». Какое количество тестов на коронавирус есть в наличии в Кыргызстане? «Тестов на сегодняшний день хватает», — сообщил министр, но отказался говорить конкретные цифры. Однако пресс-служба правительства выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что в Кыргызстане 10 тысяч тест-систем для выявления вируса.

«Тестов на сегодняшний день хватает», — сообщил министр, но отказался говорить конкретные цифры. Однако пресс-служба правительства выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что в Кыргызстане 10 тысяч тест-систем для выявления вируса. Какой тип тестов у нас есть? В Кыргызстане применяют ПЦР-тестирование.

В Кыргызстане применяют ПЦР-тестирование. Если это ПЦР, сколько в стране ПЦР-аппаратов, способных проводить анализы на коронавирус? «Сегодня ПЦР оборудования имеют 6 лабораторий». Согласно информации правительства, на случай массового поступления зараженных дополнительно подготовлены 4 лаборатории.

«Сегодня ПЦР оборудования имеют 6 лабораторий». Согласно информации правительства, на случай массового поступления зараженных дополнительно подготовлены 4 лаборатории. Сколько в Кыргызстане можно провести тестов в день? «Каждая лаборатория может проводить 150 исследований в день».

«Каждая лаборатория может проводить 150 исследований в день». Являются ли эти тесты предварительными скринингами или окончательными. Какого из них сколько? «Насчёт чувствительности. Все применяемые методы очень чувствительны, специфичны. Чувствительность составляет 95-99%. Те анализы, которые мы делаем, они все достоверны и окончательны. В этом можете абсолютно не сомневаться».

«Насчёт чувствительности. Все применяемые методы очень чувствительны, специфичны. Чувствительность составляет 95-99%. Те анализы, которые мы делаем, они все достоверны и окончательны. В этом можете абсолютно не сомневаться». Позволяют ли эти тесты выявить вирус в инкубационный период? «Мы можем эту коронавирусную инфекцию обнаружить в инкубационный период».

«Мы можем эту коронавирусную инфекцию обнаружить в инкубационный период». Откуда эти тесты? Это гумпомощь? «Эти тесты на выявлении коронавирусной инфекции поставляют Россия, Турция и ВОЗ. Также мы договорились о поступлении тестов с Японии и Китая. Мы на сегодня тесты не покупаем. Все приходит, как гуманитарная помощь».

«Эти тесты на выявлении коронавирусной инфекции поставляют Россия, Турция и ВОЗ. Также мы договорились о поступлении тестов с Японии и Китая. Мы на сегодня тесты не покупаем. Все приходит, как гуманитарная помощь». Откуда эти тесты? Это гумпомощь? «Все эти тесты проверены в странах-поставщиках, они получили одобрение на использование и мы их применяем. Эти тесты прошли международную сертификацию, также они аккредитованы ВОЗ»

«Все эти тесты проверены в странах-поставщиках, они получили одобрение на использование и мы их применяем. Эти тесты прошли международную сертификацию, также они аккредитованы ВОЗ» Какое количество лабораторий в Кыргызстане могут проводить тесты? «Все лаборатории аккредитованы и аттестованы ВОЗ и по нашему национальному стандарту. Имеются достаточное количество специалистов, которые могут проводить такие анализы».

Сколько времени занимает проведение каждого из этих тестов? В пресс-релизе правительство сообщило, что продолжительность теста в среднем составляет 5 часов.

Симуляционные учения. Фото: Минздрав

Что еще сообщили на пресс-конференции

Власти Кыргызстана с 1 марта временно ограничили въезд на территорию КР гражданам Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана. Тогда сообщалось, что список стран может пополниться.

Позже страны разделили на 3 категории, но в связи с признанием ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, список разделенных на 3 категории стран увеличился. Как сообщил министр здравоохранения, изменения вступят в силу с 14 марта.

В первую категорию стран теперь входят: КНР, Италия, Иран, Кореи, Франции, Германии и Испании. Всем иностранным гражданам, кто был в этих странах (даже если они были транзитом) в последний месяц, запрещен въезд на территорию Кыргызстана. А кыргызстанцы, которые прибыли из этих стран, включая транзит, подлежат обсервации на 14 дней в специально отведенных местах — прилетевших в Бишкек отправляют на карантин в больницу в селе Беловодское и столичную инфекционную больницу, карантины также есть в аэропортах Оша и Бишкека и на контрольно-пропускных пунктах на границе с другими государствами.

Вторая категория стран: США, Япония, Швеция, Швейцария, Великобритания, Бельгия, Нидерланды. Прибывшие иностранцы и кыргызстанцы, включая транзит из этих стран, помещаются на домашний карантин на 14 дней (по ссылке — правила домашнего карантина).

Третья категория: Сингапур, Австрия, Дания, САР КНР Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индия, Бахрейн, Австралия, Греция, Канада, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Египет, Ливан, Катар, Саудовская Аравия.

Все иностранцы и граждане КР, прибывшие из этих стран, подлежат первичной проверке и далее наблюдению на дому согласно алгоритму, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. При этом вводятся ограничения передвижения по территории Кыргызской Республики на 14 дней.

По словам Чолпонбаева, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 303 человека, которые будут находиться в обсервации 14 дней.

Министр здравоохранения несколько раз отмечал, что в Кыргызстане зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет.

«Этот коронавирус абсолютно никто не может спрятать. Если даже один человек придёт тайно и будет ходить, то всё равно пойдёт распространение. Поэтому это исключается. Раз у нас нет, значит надо радоваться. Значит меры принимаются. Конечно никто гарантий не даёт. Из 198 стран, сейчас вирус попал в 117. Значит ведётся определённая работа. Поэтому скрывать или не скрывать, я думаю, вопрос неуместен. Я, как министр, первым бы услышал, есть коронавирус или нет коронавируса», — сказал он.