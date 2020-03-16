В Казахстане и Узбекистане подтвердили факты заражения коронавирусом. В целях профилактики коронавируса Совбез КР закрыл школы и университеты на трехнедельный карантин, одновременно с этим люди стали сообщать о том, что резко поднялись цены на некоторые продукты первой необходимости, а правительство решило давать ежедневные отчеты о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане и работать без выходных.

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Что сказал премьер на первом брифинге

Круг сжимается

«Слава богу, у нас пока нет случаев регистрации болезни. Но, тем не менее, мы должны готовиться к этому. Круг сжимается. Если посмотрите карты, то там остались несколько стран. Кыргызстан в том числе, слава богу. Но тем не менее, если в Казахстане есть болезнь, в Узбекистане, то у нас каждый день казахстанцы и узбекистанцы приезжают, мы ездим тысячами. Поэтому большая вероятность попадания болезни в нашу страну».

Власти будут регулировать цены на продукты

«С сегодняшнего дня вводится режим антимонопольного регулирования. Антимонопольная служба будет вести и определять сколько будет стоить каждый продукт. Это в первую очередь мука, хлеб, сахар, растительное масло. Туда входит 11 продуктов. И мы сегодня определим сколько будет стоить каждый продукт в каждом регионе.

Мы выделяем из бюджета 400 миллион сомов на муку и другие продукты. Ещё два коммерческих банка, «Айыл банк» и «РСК банк» выделят по 200 миллионов. 800 миллионов будет потрачено на завоз муки и пшеницы. Кроме этого в Фонде материальных резервов есть 600 тысяч тонн муки и пшеницы. Это всё мы доставим туда, где не хватает. Они будут продаваться на рынках по тем ценам, которые мы установим».

Первый вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на заседании парламента также сообщил, что Правительство выделило 220 миллионов сом на покупку пшеницы.

«В Фонде материальных резервов достаточно продуктов, в том числе пшеницы. Закон запрещает раскрывать объем продуктов. Кабмин выделил 220 миллионов сомов на покупку пшеницы», — сказал Асрандиев.

Борьба со спекуляцией

«Мы сегодня дадим через СМИ, официальные сообщения цены. Какие будут цены в каждом регионе. Если будет какое-то завышении со стороны продавцов или оптовых поставщиков, немедленно сообщите в правоохранительные органы».

Премьер-министр также добавил, что Финпол, МВД, ГКНБ будут тесно работать с акимами, руководителями областей и другими службами чтобы отслеживать цены на продукты, которые ежедневно потребляются.

Ограничения на границах

«Сейчас правительство Казахстана во исполнение указа президента, насколько мы знаем, разрабатывает оперативные меры. Там тоже, наверное, будет сообщено. Мы договорились, что экономические и личностные связи между нашими народами тесные, поэтому не надо идти на такие шаги», — сообщил премьер-министр.

Но информ агенство 24.kg соощило о скоплении десятка большегрузных машин на кыргызско-казахской границе — их не пропускают на территорию Казахстана.

Коронавирус у соседей

13 марта стало известно о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID — 19 в Центральной Азии. Оба случая зарегистрированы в Казахстане. Как сообщали местные СМИ, заражённые прилетели из Германии. На 15 марта в Казахстане уже 9 заражённых. Казахстан с 16 марта перешёл на режим Чрезвычайной Ситуации, в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции.

15 марта первый случай заражения COVID — 19 зарегистрировали и в Узбекистане. На 16 марта там уже 6 заражённых.