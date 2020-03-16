Российская панк-группа «Порнофильмы» приезжает в Бишкек с концертом 18 марта. Рассказываем, кто это, и почему министерство культуры может быть спокойно – порно не будет.
«Порнофильмы» — российская панк-группа из города Дубна, основанная в 2008 году.
В ее составе – вокалист и автор текстов Владимир Котляров, гитарист Вячеслав Селезнёв, гитарист и менеджер группы Александр Русаков, барабанщик Кирилл Муравьёв и басист Александр Агафонов.
Тексты песен группы значительно выделяют ее на фоне других российских современных поп-панк групп. Они сильно политизированы – многие из них можно смело разбирать на оппозиционные лозунги, что и сделали участники протестных акций под названием «Забастовка избирателей» в 2018 году.
«Мы поем о том, что происходит в России, и тут без мата не обойтись», – поделился вокалист группы Владимир Котляров с изданием «Новая газета».
Еще одна отличительная особенность «Порнофильмов» – пропаганда здорового образа жизни. Все участники группы — вегетарианцы, не курят и не употребляют алкоголь и наркотики.
Об этом Котляров рассказал в интервью популярному российскому журналисту Юрию Дудю в шоу «вДудь».
«Из каждой жопы шипит шансон!
Путин кормит ментов детьми!
Каждый миг — страшный сон…
Выключите, нахуй, гимн!»
(песня «Выключите гимн!»)
Панк-группа обрела популярность после отмены ряда концертов по настоянию местных властей. Тем не менее, несмотря на эти препоны (а может быть благодаря им), «Порнофильмы» стали одними из ведущих исполнителей панка в России.
Концерт в Бишкеке
Время проведения концерта: 18 марта в 19:00.
Место: «Ретро-Метро» (пр. Ч. Айтматова, 24).
Билеты: в кассе «Ретро-Метро» (днем со служебного входа, тел.: 0705 000 888), на сайте Ticketon.kz и по телефонам: 0700 156 867, 0555 922 776.
Местные власти, в том числе, и министерство культуры, пока не пытались как-либо повлиять на проведение концерта, однако, ему может помешать постановление правительства об ограничении посещений мест массового скопления людей (в том числе, ночных клубов) гражданами из-за коронавируса.
Несмотря на это, группа настроена оптимистично:
«Нашествие»
«Порнофильмы» придерживаются анти-милитаристских взглядов и выступают против культа армии и войны.
«Настало совершеннолетие, и вот
Ты слышишь грохот — это родина зовет!
Кричит: «Ты должен!», но, увы, не взять в толк —
Когда ты брал у родины в долг»
(песня «Родина зовет!»)
В июле 2018 года «Порнофильмы» заявили о том, что не будут выступать на фестивале «Нашествие» – из-за пропаганды милитаризма.
«Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале „Нашествие“», – отметила группа на своих страницах в социальных сетях.
Уже несколько лет фестиваль «Нашествие» проходит при поддержке Министерства обороны России.
В 2018 году было заявлено, что участия Минобороны РФ не будет, но за две недели до фестиваля организаторы сообщили группам, что Минобороны все же появится на «Нашествии».
После этого многие исполнители отказались от участия в мероприятии.
Запреты концертов
В декабре 2016 года концерт группы в Волгограде был отменён по «настоятельной просьбе» прокуратуры Волгоградской области.
В октябре 2017 года по требованию ФСБ и властей городов были отменены два концерта группы: в Муроме (Владимирская область) и Выксе (Нижегородская область).
Тогда собственнице клуба в Муроме, где должен был проходить концерт, позвонила председательница комитета по развитию потребительского рынка Мурома Анна Шишкина и потребовала отменить концерт группы из-за пропаганды «экстремизма и фашизма».
Позже владелицу заведения вызвали в прокуратуру, где прокурор, сотрудники ФСБ и администрация города заявили, что «группа „Порнофильмы“ выступать во Владимирской области не будет, потому что они экстремисты».
«Это наш молодёжный бунт!
Под грохот гитар мы несём в гробу
Культ потребления, тоски и лжи,
Милитаризм, фашизм!»
(песня «Молодёжный бунт»)
«Мы не хотели отменять концерт, но позвонили из администрации Мурома. Нам сказали: „Понимаете, Муром — город маленький. С вами, вашим бизнесом и вашими детьми может быть всё что угодно“. Угрожали, что закроют мой бизнес, я не смогу работать и жить в Муроме», – рассказала собственница клуба.
Концерт был перенесён в соседний город Выкса, однако и там владельцы клуба отказались от проведения концерта из-за «угроз по телефону о возможном закрытии заведения».
Осенью 2018 года в разных регионах России после вмешательства прокуратуры и правоохранительных органов стали практически регулярно отменять концерты многих музыкантов.
Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, Монеточки, Animal Джаz, группы «Пошлая Молли», Feduk, Little Big, Face, «Хлеб», Gone.Fludd, Jah Khalib, Ганвеста, HammAli & Navai, The Hatters, Anacondaz и ATL. Обычно властями это мотивировалось защитой от «экстремизма» или «пропаганды наркотиков».
«Россия для грустных»
Летом 2019 года в Москве в течение нескольких недель проходили массовые согласованные и несогласованные протестные акции – ситуация обострилась вокруг выборов в Мосгордуму.
Митинги на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа 2019 года стали крупнейшими политическими акциями в России после протестов 2011—2013 годов.
За несколько акций полицейские задержали более двух тысяч человек, десятки людей они избили, больше 10 участников протеста стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.
11 августа лидер группы «Порнофильмы» Володя Котляров в день массовой акции протеста в Москве выступил на фестивале «Панки в городе» в форме ОМОНовца.
«Ты оскорбляешь мои чувства
Чего смеешься, как мудак?!
Россия — храм тоски и грусти
До встречи в здании суда»
(песня «Россия для грустных»)
Он прервал ведущего, вышел на сцену с мегафоном и сказал: «Ваши действия незаконны. Расходимся, иначе мы будем вынуждены применить физическую силу. Ваши требования не соответствуют интересам государства».
«Ты че улыбаешься? — обратился Котляров-омоновец к одному из зрителей. — С такими улыбками в России не место. Россия для грустных! Повторяю, Россия для грустных!»
После этого лозунга группа исполнила песню «Россия для грустных».
Также «Порнофильмы» спели новую песню «Это пройдет», которую Володя Котляров написал на фоне протестов в Москве.
«Именно устрашение — все, что у них осталось, чтобы мы перестали выходить и требовать назад свои права. Именно поэтому я не могу не пойти, иначе завтра мы проснемся в полицейском государстве, таком же как Северная Корея», — написал Котляров у себя в инстаграме перед митингом 10 августа.
«Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове
С электро-метками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме»
(песня «Это пройдет»)
«Это пройдет»
Во время нынешнего тура в поддержку альбома «Это пройдет» коллектив тоже не обошелся без приключений. В Челябинске клуб «Галактика развлечений» отменил концерт «Порнофильмов» после проверки прокуратуры 11 марта.
Издание «Медиазона» с ссылкой на заместителя прокурора Курчатовского района Челябинска Галины Соколец сообщило, что в ведомство из полиции пришло письмо о проведении концерта «Порнофильмов» с категорией 16+.
«Тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям», — заявила Соколец. По ее словам, прокуратура начала проверку, площадка расторгла договор с организаторами концерта.
В итоге «Порнофильмы» нашли новую площадку – музыканты выступили в конгресс-холле Центра международной торговли.
13 марта на концерте в Тюмени группа посвятила челябинским чиновникам песню «Доброе сердце».
«Какие-то [плохие] люди решили, что у нас отменен концерт в Челябинске, и начали выступать по поводу отказа, что мы пропагандируем наркотики, отрицаем семейные ценности. Даже призываем не уважать родителей. […] В последнее время пытаются наши мероприятия срывать различные чиновники – им не нравится название «Порнофильмы», не нравятся наши песни. Мы хотим сейчас спеть песню, которую посвящаем в том числе им», — сказал со сцены Владимир Котляров.