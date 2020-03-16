Российская панк-группа «Порнофильмы» приезжает в Бишкек с концертом 18 марта. Рассказываем, кто это, и почему министерство культуры может быть спокойно – порно не будет.

«Порнофильмы» — российская панк-группа из города Дубна, основанная в 2008 году.

В ее составе – вокалист и автор текстов Владимир Котляров, гитарист Вячеслав Селезнёв, гитарист и менеджер группы Александр Русаков, барабанщик Кирилл Муравьёв и басист Александр Агафонов.

Тексты песен группы значительно выделяют ее на фоне других российских современных поп-панк групп. Они сильно политизированы – многие из них можно смело разбирать на оппозиционные лозунги, что и сделали участники протестных акций под названием «Забастовка избирателей» в 2018 году.