1 min read

В департаменте полиции Алматы сообщили, что на заражённую коронавирусом завели уголовное дело.

По данным ведомства, женщина «препятствовала работе санитарных служб и умышленно отказалась предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после заболевания».

Женщина привлечена к уголовной ответственности по «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Ей может грозить штраф в размере до 10 млн тенге, привлечение к общественным работам до 1000 часов или ограничение или лишение свободы до четырёх лет.

А в Кыргызстане милиция задержала женщину за распространение аудиозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе.

По данным ведомства, голосовые сообщения женщины распространялись в WhatsApp. В них она говорила о том, что в село Ивановка Ысык-Атинского района начали завозить граждан, зараженных коронавирусом.

«В связи с тем, что женщина распространяла недостоверную и провокационную информацию органами внутренних дел Ысык-Атинского района факт был зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений», – сообщили в милиции.

Личность женщины была установлена — ею оказалась 27-летняя местная жительница, работающая в одной из территориальных больниц стоматологом. При допросе она призналась, что отправила недостоверную информацию через WhatsApp своей сестре, которая потом переслала ее другим своим контактам.

Начато досудебное производство.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА