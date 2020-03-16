В департаменте полиции Алматы сообщили, что на заражённую коронавирусом завели уголовное дело.

По данным ведомства, женщина «препятствовала работе санитарных служб и умышленно отказалась предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после заболевания».

Женщина привлечена к уголовной ответственности по «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Ей может грозить штраф в размере до 10 млн тенге, привлечение к общественным работам до 1000 часов или ограничение или лишение свободы до четырёх лет.

А в Кыргызстане милиция задержала женщину за распространение аудиозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе.

По данным ведомства, голосовые сообщения женщины распространялись в WhatsApp. В них она говорила о том, что в село Ивановка Ысык-Атинского района начали завозить граждан, зараженных коронавирусом.

«В связи с тем, что женщина распространяла недостоверную и провокационную информацию органами внутренних дел Ысык-Атинского района факт был зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений», – сообщили в милиции.

Личность женщины была установлена — ею оказалась 27-летняя местная жительница, работающая в одной из территориальных больниц стоматологом. При допросе она призналась, что отправила недостоверную информацию через WhatsApp своей сестре, которая потом переслала ее другим своим контактам.

Начато досудебное производство.